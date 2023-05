Mai-Feier in Wendeburg: Mann schlägt Frau zwei Mal ins Gesicht

Wendeburg. In der Nacht zu Montag ist ein Streit in Wendeburg ausgeartet. Die 33-jährige Frau wurde durch die Schläge des 20-Jährigen leicht verletzt.

Bei den Mai-Feierlichkeiten in Wendeburg ist in der Nacht zu Montag ein Streit eskaliert. Wie die Peiner Polizei erklärt, gerieten ein 20-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau in der Peiner Straße aneinander. In der Folge schlug der Mann der Frau zwei Mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, so die Polizei.

Peiner Polizei hält bulgarischen Autofahrer an

Bereits am Sonntag gegen 11.15 Uhr hielt die Polizei in der Werderstraße in Peine einen 48-jährigen Autofahrer an. Der Bulgare erklärte, dass er das in Bulgarien zugelassene Auto bereits seit einem Jahr in Deutschland führe. „Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits seit fast anderthalb Jahren seinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet“, heißt es von der Polizei. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrtsteuergesetz sowie der Abgabenordnung ein.

red

