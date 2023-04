Peine: Diebe stehlen 300 Kilo schweren Baukompressor

In Peine haben Unbekannte einen etwa 300 Kilogramm schweren Baukompressor von der Ladefläche eines geparkten Kleintransporters gestohlen. Wie die Polizei berichtet, beträgt der Schaden etwa 10.000 Euro.

Das Fahrzeug stand am Friedrich-Ebert-Platz. Der Diebstahl hat sich demnach am Dienstag zwischen 3 und 7 Uhr in den Morgenstunden zugetragen.

Zudem ermittelt die Peiner Polizei zu einem Fahrraddiebstahl an einem Peiner Supermarkt an der Vöhrumer Straße. Das E-Bike eines 39-Jährigen war am Montag vor dem Markt angeschlossen. Nachdem er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad samt Schloss verschwunden. Der Schaden beträgt etwa 1800 Euro.

Mehr Nachrichten aus Peine und Umgebung:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de