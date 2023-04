Vechelde. Nach Gehwegausbau wird in Vechelde weiter gebaut. Arbeiten auch in Wahle

Sandspielbereich an Schule in Vechelde wird erneuert

Nach Abschluss des Gehwegausbaus „Am Schützenplatz“ in Vechelde Anfang Februar hat die Erneuerung des Sandspielbereichs an der Grundschule Vechelde begonnen. Das berichtet die Gemeinde. Der neue Sandspielbereich wird demnach mit einer Doppelturmanlage mit Hängebrücke, einer Tampenschaukel und einer Seilkletterpyramide ausgestattet. Hinzu kommen eine neue Schaukel und ein Sandkasten. Die Bereiche um die Spielgeräte werden mit Holzhackschnitzeln versehen.

Neue Beleuchtung geplant

Die Fertigstellung der Anlage ist für Ende April/Anfang Mai vorgesehen. Im Sommer/Herbst sind die Sanierung des Verbindungsweges zwischen Sporthalle und Schulhof sowie die Aufstellung von zusätzlicher Beleuchtung eingeplant, so die Gemeinde.

Ebenso haben nach Ostern die Arbeiten zur Sanierung der Magdeburger Straße in Wahle begonnen. In Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Peine werden dort Kanalbauarbeiten vorgenommen und im Anschluss die Straße wiederhergestellt. Der Grünstreifen bleibt erhalten und soll in Abstimmung mit dem Ortsrat mit Straßenbegleitgrün versehen werden.

red

