Überfall auf Peiner Kiosk – Täter kann fliehen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend einen Kiosk in der Peiner Feldstraße überfallen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat gegen 20 Uhr. Der Mann soll den Angestellten des Kiosk mit einem Messer bedroht haben. Nachdem er Geld in unbekannter Höhe aus der Kasse nehmen konnte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Körperverletzung in Essinghausen

Zwei Männer im Alter von 28 und 20 Jahren sind am Samstagabend gegen Mitternacht in Essinghausen (An der Kapelle) aneinander geraten. Laut Polizei verletzten sie sich gegenseitig, ehe sie von Zeugen getrennt wurden. Beide wurden durch den Rettungsdienst behandelt, gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Peine

Einbruch beim Hundesportverein in Peine

Unbekannte Täter sind in das Vereinsheim des Hundesportvereins in Peine eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und nahmen Nahrungsmittel mit. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei deutlich über dem Wert des Diebesgutes. red

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de