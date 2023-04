Wendeburg. Eine 19-jährige Autofahrerin überfuhr das Kind an einer Bushaltestelle in der Dorfstraße.

Polizei Peine Kind wird vor Schulbus in Wendeburg angefahren – Krankenhaus

Ein 10-jähriges Schulkind ist am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr von einem Auto überfahren worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Kind hinter einem Bus, der mit Warnblinkanlage an der Bushaltestelle an der Dorfstraße stand, die Straße überqueren.

Beim Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. red

