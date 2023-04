Unbekannte stehlen zwei Autos im Landkreis Peine

Peine. Zudem berichtet die Peiner Polizei am Karfreitag von mehreren Handtaschendiebstählen – und einer verschwundenen Baggerschaufel in Edemissen.

Fahrzeuge der Polizei stehen am Freitag, 18. Septembber an der Polizeiwache in Oberhausen. Symbofoto, Polizei Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Die Peiner Polizei berichtet am Karfreitag von mehreren Diebstählen im Kreisgebiet sowie von einem Einbruch in ein Vereinsheim in Peine.

So stahlen bislang unbekannte Täter in Ilsede einen Audi A8 und in Klein Ilsede einen Audi SQ5 – beide Taten geschahen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. In Ilsede stand der schwarze Audi in der Straße Am Kindergarten in der Garageneinfahrt. Als Tatzeitraum ist die Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, angegeben. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 35.000 Euro. Der Wagen in Klein Ilsede – genauer: in der Straße Große Heide – verschwand zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Dieser schwarze Audi ist 30.000 Euro wert.

Zudem kam es am 6. April zu diversen Diebstählen von Handtaschen und Geldbörsen in Supermärkten im Landkreis Peine, berichtet die Polizei. Hierzu appellieren die Beamten:

„Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie durch fremde Personen abgelenkt werden und diese eine unangebrachte Nähe zu Ihnen herstellen.

Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen, müssen Sie umgehend handeln: Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. Damit Ihre Debitkarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Diebstahl der Polizei melden. Nur dort kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.“

Unbekannte stehlen Baggerschaufel in Edemissen

In Edemissen wiederum haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7.30 Uhr, die Grabenschaufel eines Kleinbaggers gestohlen. Diese lag frei in der Dollberger Straße. Der Schaden liegt bei zirka 3000 Euro.

Zudem sind Unbekannte in Peine – in der Straße Neustadtmühlendamm – in ein dortiges Vereinsheim eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, nahmen aber ersten Erkenntnissen zufolge nichts mit. Der Einbruch geschah zwischen dem 3. April, 21 Uhr, und dem 6. April, 13 Uhr.

Zu allen Taten bittet die Peiner Polizei um Hinweise – telefonisch unter (05171) 9990 abzugeben.

Mehr Nachrichten aus Peine und Umgebung:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de