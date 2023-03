„Open Stage“ – Peiner Kulturszene kann sich präsentieren

Peine. Geld kommt vom Förderprojekt „Perspektive Innenstadt“. Das wird geboten, so können sich Kulturschaffende bewerben, das erwartet die Gäste.

Die „Open Stage“ in Peine wird regionalen Künstlern die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren. Hier ein Beispiel aus Dessau.

In wenigen Wochen wird Peine um eine Attraktion reicher sein: die Stadtoase mit „Open Stage“ – eine multifunktionale Bühne inklusive Sitzmöglichkeiten und begrünter Elemente – wird Anfang Mai auf dem Historischen Marktplatz eingeweiht, wie die Peine Marketing Gesellschaft mitteilt. Die „Open Stage“ biete in den Sommermonaten samstags der Peiner Kulturszene die Möglichkeit, sich kostenlos zu präsentieren – mit Musik, Kleinkunst, Theater, Lesung, Kunstaktionen, Tanz oder Poetry-Slam – und Besuchern ein neues Highlight in der Innenstadt.

„Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt steigern“

„Die Kunst- und Kulturszene hat in den letzten Jahren durch Pandemie, Krieg, Energiekrise sehr gelitten – wir wollen sie und auch die Händler und Gastronomen der Innenstadt mit der ,Open Stage‘ unterstützen. Die neue blühende Stadtoase wird dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität und die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses wunderbare kulturelle Angebot für Peine durch die Fördergelder des Landes möglich wurde“, sagt Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführung der Peine Marketing Gesellschaft.

Ab Mai soll die „Open Stage“ bis Oktober auf dem Marktplatz stehen

Bei der Stadtoase und der „Open Stage“ handele es sich um mobile Sitzmöbel aus Stahl und Holz inklusive einer 16 Quadratmeter großen Bühne. „Samstags haben Künstler und Kulturschaffende die Möglichkeit, sich kostenfrei zwischen 10.30 und 14.30 Uhr einem Publikum zu präsentieren“, erklärt die Projektverantwortliche Audrey Christin Gluch. Ab Mai soll die „Open Stage“ bis Oktober auf dem Marktplatz stehen.

Interessenten können sich unter openstage.peine.de anmelden.

