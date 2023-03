Bauernhaus Bortfeld: Finale Phase der Konzeption startet

Bortfeld. Wie soll das Bauernhaus Bortfeld genutzt werden? Die Planungen laufen. Jeder kann sich beteiligen. So ist der Stand, so können Sie mitmachen.

Die finale Phase des Partizipationsprozesses zum neuen Nutzungskonzept für das Bauernhaus(-museum) Bortfeld ist eingeleitet. Das teilt der Landkreis Peine mit. Im Dezember 2022 und Januar 2023 konnten dem Landkreis zufolge Ideen für die Zukunft des Bauernhauses Bortfeld eingereicht werden. Im Februar 2023 sei die Phase der Ideensammlung verlassen und die Ideenbewertung und -kommentierung eingeleitet worden.

In einem Workshop haben Bürger Konzepte erarbeitet

Diese Rückmeldungen bildeten die Basis für einen Konzeptionsworkshop, um die favorisierten Ideen weiterzudenken. Der Workshop fand der Mitteilung zufolge am 8. März im Gasthaus „Zum Wilden Keiler“ statt. 40 Bürger seien der Einladung gefolgt. Hierfür bedanken sich der Landkreis Peine und das Braunschweigische Landesmuseum. Nach Grußworten von Sabrina Buchal (Landkreis Peine) und Dr. Heike Pöppelmann (Braunschweigisches Landesmuseum) präsentierte der Mitteilung zufolge Dr. Paul Endrejat (The Why Guys) die Ideen, die in der Online-Abstimmung den größten Anklang gefunden haben. Die Gruppen im Workshop hätten rege diskutiert und das Für und Wider der Gedanken abgewogen. Am Ende der Arbeitsphase standen dem Landkreis zufolge sechs realisierbare und konkrete Umsetzungskonzepte, die dem gesamten Plenum vorgetragen wurden. Da die Konzepte in Kleingruppen kreiert worden seien, sei es nun wichtig, alle Bürger in die Abschlussphase der Kommentierung und Bewertung einzubinden.

So können Sie sich beteiligen

Die Onlineumfrage kann im Internet unter https://t1p.de/telsb gestartet werden.

Analoge Unterlagen können bei The Why Guys per E-Mail an hello@thewhyguys.de oder telefonisch unter (0531) 12312190 angefordert werden.

Weitere Informationen zum Prozess sind auf der Projekthomepage www.bauernhaus-bortfeld.de zu finden.

