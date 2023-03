Radler-Pass 2023 für das Peiner Land ist da

Ilsede. In diesem Jahr gibt es 36 Stationen, von denen Radelnde 20 Stationen auswählen können, die sie abfahren möchten. Neu ist zudem die Belohnung.

Das Tourismusteam der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (Wito) gibt einen neuen Radler-Pass für das Peiner Land heraus. Der Radler-Pass motiviert der Wito zufolge Groß und Klein zum Fahrradfahren und lädt Radler dazu ein, die Stationen entlang der ausgeschilderten Themenrouten oder der Lieblingsradrouten zu besuchen. „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass die Radler es toll finden, ein Ziel vor Augen zu haben, sich aber auch neue Stationen wünschen, also

Orte im Peiner Land, die sie bisher noch nicht angefahren haben“, sagt Inga Heine von der Wito.

36 Stationen

Deshalb gebe es in diesem Jahr sogar 36 Stationen, von denen Radelnde 20 Stationen auswählen könnten, die sie abfahren möchten. Neue Stationen sind der Rastplatz Plockhorst, der Wappenbaumplatz Alvesse, das Rathaus Hohenhameln, die Quell-Wasserstation Vöhrum und die Eisdiele La Gondola Hohenhameln. Außerdem dabei sind wieder Kulturorte, Hofläden und Erlebnispfade.

Bonusprogramme einiger Krankenkassen

An der Station tragen die Radelnden der Mitteilung zufolge den Stationscode in ihren Pass ein. Neu in diesem Jahr sei zudem die Belohnung: Für 20 gefüllte Felder erhält der Wito zufolge jeder Radler einen Pin, die Radel-Nadel Peiner Land und eine Urkunde. Die Radler-Pass-Stationen seien sowohl im Radler-Pass als auch durch Schilder vor Ort gekennzeichnet. Den Radler-Pass könnten sich die Radelnden auch für Bonusprogramme einiger Krankenkassen anrechnen lassen. Die Abgabe ist nach Angaben der Wito einmal jährlich bis zum 30. November möglich.

Hier gibt es den Radler-Pass

Den Radler-Pass gibt es nicht mehr digital über die App „Actionbound“. Er liegt an allen teilnehmenden

Stationen, in den Rathäusern des Peiner Landes, in allen Rewe- Märkten und allen bekannten Auslagestellen aus. Interessierte können ihn auch online herunterladen unter www.tourismus-peine.de/radfahren. Dort stehen auch GPX-Daten, Kartenmaterial und Beschreibungen der Routen bereit.

