Die kommunalen Kitas in Peine werden am Mittwoch bestreikt.

Streik am Mittwoch Morgen Warnstreik in Peiner Kitas und sozialen Bereichen

Die Kommunalgewerkschaft Komba, Fachgewerkschaft der kommunalen Beschäftigten im dbb, wird am Mittwoch, 8. März, ihre Warnstreiks anlässlich der Einkommensrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen in Niedersachsen fortsetzen, teilt sie mit. „Wir werden konkret den Sozial- und Erziehungsdienst, also insbesondere kommunale Kitas und die sonstige soziale Arbeit in den Kommunen bestreiken. Aktionsschwerpunkte werden dabei die Stadt Peine mit den umliegenden Kommunen, die Stadt Salzgitter sowie die Stadt Braunschweig sein“, so Komba-Sprecher Oliver Haupt.

Kundgebung auf Historischem Marktplatz

In Peine wird es ab 11 Uhr auf dem Historischen Marktplatz eine Demonstration geben. Auf der Kundgebung wird unter anderem Alexander Zimbehl, Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes und Tarifunion (NBB), zu den Demonstrierenden sprechen.

3. Runde am 27. März

Komba-Sprecher Oliver Haupt: „Vor der dritten und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde ab dem 27. März ist es jetzt an der Zeit, mit unseren Streiks noch einmal sehr deutlich auf unsere berechtigte Forderung nach 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro mehr Entgelt hinzuweisen und den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.“

red

