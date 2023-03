Peine. Am Eixer See bei Peine ist es zu einem Unfall gekommen. Eine 20-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Baum zusammen.

Eine 20-Jährige aus Peine ist am Eixer See von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. (Symbolbild)

Blaulicht Peine Unfall am Eixer See: Frau aus Peine kommt von der Straße ab

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Peine hat am Montagmittag am Eixer See die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem Baum kollidiert. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Straßenbaum bei Peine gerammt

Demnach war die junge Frau gegen 13.30 Uhr auf dem Sundernweg am Eixer See unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugseite einen Straßenbaum touchierte.

Am Eixer See bei Peine ist eine junge Fahrerin von der Straße abgekommen. (Archivbild) Foto: Regiopress

Erst nach rund 50 Metern sei ihr Wagen zum Stehen gekommen. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Wagen war allerdings nicht mehr fahrbereit, wie die Ermittler abschließend mitteilen.

red

