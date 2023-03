Peines Geschichte: Die Anfänge liegen im Dunkeln

Wer wissen möchte, wann Peine genau gegründet wurde, muss tief graben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Bildband „800 Jahre Peine“ widmet sich denn Schlag- und Glanzlichtern in der Geschichte Stadt. Er nimmt seine Leser und Leserinnen mit auf eine Reise durch die Stadt, ihre Ortsteile und die Ortschaften des Landkreises. Denn das ist sicher: Peine wird, wie die gesamte Region, unterschätzt. Stadt und Landkreis bieten Arbeit, Bildung, Kultur und Lebensqualität. Zeit, einen genauen Blick zu wagen ...

Die Urkunde, die belegt, wann die Fuhse-Stadt ihre Stadtrechte bekam, existiert nicht mehr; sie wurde im 16. Jahrhundert Opfer von Flammen. Der erste Beleg, in dem Peine erwähnt wird, stammt aus dem Jahre 1258. Die Stadt muss es demnach schon vorher gegeben haben. Nur: Wie lange vorher?

Über Umwege versuchten Forscher, das Datum einzugrenzen, doch das Wappen mit dem Wolf der Grafen von Wolfenbüttel-Asseburg, eine undatierte Schenkung und die Erwähnung in einer Chronik brachten nicht wirklich Licht ins Dunkel. Sie ließen nur eine ungefähre Eingrenzung zu – unbefriedigend für die früheren Stadtväter, die vor allem nach dem Ersten Weltkrieg endlich einen Strich unter das Thema machen wollten. Sie legten 1923 deshalb den Geburtstag auf 1223 fest. Und dabei ist es geblieben.

Zusammenstellung typischer Funde des 17. Jahrhunderts aus der Stadtgrabenfüllung: Thomas Budde sucht seit Jahren nach Spuren der ersten Stadtbewohner. Foto: Thomas Budde

Auch in diesem Jahr wird gefeiert – das 800. Jubiläum –, obwohl moderne Archäologen ziemliche Bauchschmerzen mit der Datierung haben. Der Wissenschaftler Thomas Budde aus Abbensen grub in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Beweise aus, die den festgelegten Zeitraum widerlegen. So wurde 2004 in der Peiner Echternstraße ein Brunnen freigelegt, der mit großer Sicherheit aus dem Jahre 1218 stammt und bislang zu den ältesten Funden gehört. Der Historiker Bernd Ulrich Hucker hat dagegen noch einmal die Schenkungsurkunde des Grafen Gunzelin von Wolfenbüttel unter die Lupe genommen und geht davon aus, dass sie aus den Jahren 1218 oder 1219 stammt.

Und auch die Erwähnung in einer Hildesheimer Chronik wird inzwischen anders interpretiert. Kurz – das festgelegte Gründungsdatum ist immer schwerer haltbar, hat aber mittlerweile auch schon eine hundertjährige Tradition. Die Diskussion um den Geburtstag von Peine bleibt also weiterhin spannend …

Von der Burg zur Heimat von 50.800 Peinern

Peine, das ist nicht nur die Stadt mit ihrer Burg, dem Museum, Kreis- und Krankenhaus. Peine ist seit der niedersächsischen Gebietsreform in den 1970er-Jahren eine eigenständige Gemeinde mit15 Ortschaften – inklusive der Kernstadt. Als es noch niedersächsische Regierungsbezirke gab, also bis Ende 2004, wiederholte sich für die Einwohner ein Stück Geschichte:

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Peine als Teil der britischen Besatzungszone zum Regierungsbezirk Hildesheim, der 1976 aufgelöst wurde. Peine wurde dem Bezirk Braunschweig zugeordnet. Als hätte sich der Jahrhunderte alte Streit der Hildesheimer und Braunschweiger, der Grafen, Könige und Bischöfe um die Fuhsestadt auf einer modernen Verwaltungsebene des 20. Jahrhunderts wiederholt.

Rund um die Stadt und zwischen den Ortsteilen ist ersichtlich, was die Region wirtschaftlich prägte und nach wie vor beeinflusst: Die Landwirtschaft, die in früheren Zeiten überlebenswichtig war. Der Mittellandkanal mit seinen Frachtschiffen und dem Hafen. Die Bahnlinie, die Peine mit Hannover und Braunschweig verbindet und auf denen Güterzüge von Stahlwerk zu Stahlwerk rumpeln. Die Bundesautobahn 2 (A2), auf der Berlin und das Ruhrgebiet mit Niedersachsen verbunden sind. Wirtschaft und Einwohner profitieren von der guten Anbindung in alle Richtungen.

Es sind Details und Geschichten, die die Stadt Peine und ihre Ortschaften besonders machen. Wer erinnert sich noch an den in Duttenstedt gedrehten Film „Im Zeichen des Kreuzes“? Foto: regios24

Streifzug durch 68 Ortschaften und 14 Peiner Ortsteile

Peines Ortsteile haben alle ihre eigene Geschichte, teilweise beginnt sie bereits in der Jungsteinzeit und setzt sich in der Gegenwart fort. Ähnlich ist es bei den Ortschaften, die zwischen Hannover und Braunschweig, zwischen Harz und Heide, liegen. Wussten Sie, dass der Gründer des bekannten Lebensmittelherstellers Knorr ein Meerdorfer war? Oder dass in Edemissen und Ilsede einst Erdöl gefördert wurde? Und haben Sie schon einmal den kleinen Petersdom in Equord besucht? Die Redaktion von „800 Jahre Peine“ war in Stadt und Landkreis unterwegs und erzählt aus der reichen Historie.

