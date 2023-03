Feuerwehr Bettmar feiert 150-jähriges Bestehen

Die Corona-Einschränkungen führten 2022 zunächst zur Onlineausbildung für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr, berichtete Ortsbrandmeister Holger Schmidt bei der Jahresversammlung der Stützpunktfeuerwehr Bettmar. Einzige Ausnahme: die Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Simon Jahns wurde für sechs Jahre wiedergewählt. Nach zwei Jahren Pause konnte wieder ein Osterfeuer ausgerichtet werden. Zudem wurde eine Spendensammelaktion zugunsten ukrainischer Kriegsflüchtlinge organisiert.

25 Einsätze

25 Mal wurde die Feuerwehr 2022 zu Einsätzen gerufen. Für alle Abteilungen kamen mehr als 5000 Stunden Arbeit zusammen. Aktuell sind die Hälfte der 38 Mitglieder der Einsatzabteilung jünger als 30 Jahre. 14 Mitglieder engagieren sich in der Jugendfeuerwehr, 17 in der Kinderfeuerwehr. Hinzu kommen 17 in der Altersabteilung sowie 32 fördernde Mitglieder.

Jubiläum

Dieses Jahr steht im Fokus des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Bettmar. Das Jubiläum soll auf dem Volksfest vom 30. Juni bis 2. Juli gefeiert werden. Interessantes zu Geschichte und Gegenwart der Feuerwehr werde im Laufe des Jubiläumsjahrs auf der Homepage unter www.ff-bettmar.de veröffentlicht.

Bei den Wahlen wurde Leon Krüger als Sicherheitsbeauftragter gewählt. Er löst Hendrik Hausmann ab. Dessen Funktion als Gruppenführer übernimmt Jasper Krek. Beförderungen: Jasper Krek und Luka Knorr zum Löschmeister, Marc Töpke zum 1. Hauptfeuerwehrmann, Marc Corrompt zum Hauptfeuerwehrmann, Laura Basse und Szymon Behme zu Oberfeuerwehrfrau bzw. Oberfeuerwehrmann.

