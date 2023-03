Peine. Ein 39-Jähriger entzündet in seinem Garten ein Feuer in einer Badewanne. Die Polizei rückt an und stellt fest: er wollte Müll verbrennen.

Die Polizei in Peine musste am Sonntag ausrücken, weil ein Mann in einer Badewanne im Garten Müll zu verbrennen versuchte. (Symbolbild)

Blaulicht Peine Mann verbrennt Müll in der Badewanne: Polizeieinsatz in Peine

In Peine hat die Polizei am Sonntag einen Mann beim Verbrennen von Müll in einer Badewanne gestoppt. Das gaben die Ermittler am Montag bekannt. Gegen 6 Uhr seien die Beamten demnach darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein 39-Jähriger in der Worthstraße ein Feuer in seinem Garten entzündet habe. Dabei sei es zu starker Rauchentwicklung gekommen, weil er dort Müll verbrannte.

Feuerwehr- und Polizei in Peine im Einsatz

Wie die Polizei weiter mitteilte, musste der Mann sein Feuer umgehend löschen. Jetzt werde geprüft, ob eine Ordnungswidrigkeit vorlag. In jedem Fall muss der 39-Jährige die Kosten des Polizeieinsatzes als Verursacher tragen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

