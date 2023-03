Unfall bei Bierbergen: Auto knallt gegen Baum

In Bierbergen im Landkreis Peine ist es hinter dem Ortsausgang Richtung Oedelum in der Sonntagnacht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Osnabrück war mit seinem Wagen am Ortseingang in Bierbergen hinter einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln am Montagmorgen.

Vollsperrung in Bierbergen

Gegen 21 Uhr ging demnach bei den Ortswehren Bierbergen und Hohenhameln die Benachrichtigung zum Unfall ein. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und hatte den leicht verletzten Fahrer noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreien können. Dieser kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Peine.

Die Feuerwehr sperrte die Straße bis zum Abtransport des Autos für etwa anderthalb Stunden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und 27 Feuerwehrleute zusätzlich zu Polizei und Rettungssanitätern im Einsatz.

red

