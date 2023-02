Fridays for Future Peine lädt zur wohl vorerst letzten Demo

Eine Laufdemo von Fridays for Future in Peine am 25. März 2022 vom Rathaus zum historischen Marktplatz. (Archiv)

Die Fridays-for-Future-Ortsgruppe (FFF) Peine ruft für Freitag, 3. März, erneut zum globalen Klimasteik auf. Gemeinsam wird unter dem Motto #TomorrowIsTooLate („Morgen ist es zu spät“) für eine bessere und schnelle Klimapolitik demonstriert, heißt es in der Einladung der Peiner Gruppe.

Mit Abschlusskundgebung

„Zwar hat sich in den letzten Jahren schon einiges in Richtung Klimaschutz getan, jedoch fehlt es immer noch an konsequenten und wirksamen Klimaschutzmaßnahmen. Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels wird daher leider immer unwahrscheinlicher“, wird Kjell Plöger von Fridays for Future zitiert. In mehr als 180 Städten werde daher am Freitag für eine bessere Klimapolitik und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels demonstriert. In Peine startet die Demo um 13.30 Uhr am Rathaus auf der Seite des Werderparks und bewegt sich dann durch die Fußgängerzone zum Alten Marktplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird, so FFF.

Aktive haben Peine verlassen

Mit dem Termin des globalen Klimastreiks nähert sich auch der vierte Geburtstag von Fridays for Future Peine, heißt es weiter in der Mitteilung. Denn: Am 15. März 2019 fand die erste Demonstration in Peine statt. Klara Upadeck, Aktivistin bei Fridays for Future Peine, wird dazu zitiert: „Ich bin von Anfang an bei Fridays for Future Peine dabei gewesen – und rückblickend kann ich sagen, dass wir über die Jahre hinweg zwar nicht genug, aber immerhin etwas erreicht haben.“ Und sie fügt mit dem Blick in die Zukunft hinzu: „Leider wird die Demonstration am 3. März voraussichtlich die letzte Demo in Peine sein. Viele Menschen aus unserem Orga-Team haben Peine bereits für ein Studium oder eine Ausbildung verlassen haben und es haben sich nicht genug neuen Mitglieder gefunden, um weiter aktiv sein zu können.“

Weiter geht es aber so: Auch wenn die Demo am 3. März voraussichtlich die letzte sein wird, wird Fridays for Future Peine über Mail und Social Media auch weiterhin erreichbar sein. „Falls also junge Menschen Interesse daran haben, bei Fridays for Future Peine weiterzumachen, können sie sich per E-Mail an peine@fridaysforfuture.is oder über Instagram bei fridaysforfuture.peine melden, kündigt die Gruppe an. Am Freitag solle nun aber zunächst noch einem ein Zeichen für Klimaschutz gesetzt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de