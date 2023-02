Deutsche Glasfaser – Ausfälle und Probleme im Landkreis Peine

Peine. Die Internet- und Telefonstörung im Kreis Peine besteht seit Montagnachmittag – die Deutsche Glasfaser arbeitet „intensiv“ an einer Lösung.

Im Landkreis Peine kommt es seit Montagnachmittag zu Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen im Glasfasernetz. Das hat Auswirkungen auf die Internet-, Fernseh- wie auch auf die Telefonanschlüsse.

Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, betrifft die Störung sowohl Privat- als auch Geschäftskunden in der „Region Hannover-Braunschweig“ – etwa seit Montag, 15.45 Uhr. Unserer Redaktion sind Betroffene aus den Gemeinden Ilsede und Vechelde bekannt. Auch Salzgitter scheint betroffen zu sein.

„Unsere Teams und Dienstleister sind im Einsatz und ermitteln aktuell die Ursache der Störung“, teilt das Telekommunikationsunternehmen mit. In einer Mail der Deutschen Glasfaser an die Kunden im Landkreis Peine heißt es, dass noch kein Enddatum für eine Lösung benannt werden kann – „wir melden uns in den nächsten 48 Stunden wieder bei Ihnen“.

red

