Unfall in Peine: 16.000 Euro Schaden

Peine. An der Autobahnauffahrt in Peine ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden war beträchtlich.

Zwei Autofahrer sind an der Autobahnauffahrt in Peine zusammengestoßen. (Symbolbild)

In der Dieselstraße in Peine hat sich am Montagvormittag ein Unfall ereignet. An der Abfahrt der Autobahn 2 kollidierte ein 62-Jähriger mit dem entgegenkommenden Auto eines 39 Jahre alten Mannes. Das meldete die Polizei am Dienstagmorgen.

Keine Verletzten aber hoher Schaden in Peine

Der Unfall ereignete sich, als der 39-Jährige aus Richtung der Dieselstraße auf die A2 in Richtung Hannover auffahren wollte. Der 62-Jährige kam von der Autobahn und wollte nach links Richtung Stederdorf abbiegen. An der Kreuzung stießen die zwei Fahrzeug dabei zusammen, wobei beide Fahrer unverletzt blieben. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei rund 16.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de