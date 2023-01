MTV Groß Lafferde bietet neue Schwimmkurse für Kinder

Der MTV Groß Lafferde bietet im Februar und März Anfängerschwimmkurse. Übungsleiterinnen werden Annika Kuhl, Agathe Aznavour und Julia Pelz sein.

„Unsere Idee, Schwimmkurse im MTV anzubieten, stand lange wahrlich unter keinem guten Stern“, wird Kassiererin Petra Schlaphoff in der Mitteilung zitiert. Zunächst habe es an Hallenzeiten im Hallenbad in Groß Ilsede gefehlt, dann an Übungsleitern. Als es hätte losgehen können, sei das Hallendach des Schwimmbads einem Sturm zum Opfer gefallen. Nun seien jedoch alle Voraussetzungen geschaffen. Allen sei bewusst, wie schwierig es aktuell sei, einen Seepferdchenkurs für Kinder zu finden. Das solle mit dem Angebot geändert werden.

Durch die coronabedingten Schließungen der Schwimmbäder gebe es viele Kinder, die Nichtschwimmer seien, heißt es – auch in der Groß Lafferder Grundschule. Der erste Kurs „Anfängerschwimmen“ starte daher im Februar exklusiv für Viertklässler dieser Schule. Nach den Sommerferien folgten die jetzigen Drittklässler.

„Kinder früh an Wasser gewöhnen“

Schulleiter Alexander Heike: „Kinder sollen möglichst früh einen freudvollen und vertrauten Umgang mit dem Wasser einüben und das Schwimmen angstfrei erlernen.“

Einen Monat nach dem Grundschulkurs startet laut Mitteilung auch der erste offene Schwimmkurs mit zwölf Kurseinheiten im MTV Groß Lafferde am 3. März. Das Angebot werde vom Land Niedersachsen gefördert, sodass die Kursgebühr für MTV-Mitglieder bei 50 Euro, für Nichtmitglieder bei 75 Euro liege.

Fokus auf Rücken- und Kraulschwimmen

Den Empfehlungen des Deutschen Schwimmverbands (DSV) folgend solle der Fokus vor allem auf dem Rücken- und Kraulschwimmen als Erstschwimmarten liegen. Diese Schwimmarten haben laut Übungsleiterin Julia Pelz deutliche Vorteile gegenüber dem Brustschwimmen: „Sie sind leichter zu erlernen, die Beinbewegung ist nah an der Bewegung des Gehens und die Fortbewegung ist effizienter durch den größten Auftrieb im Vergleich der Schwimmstile.“ Die deutsche Vorliebe für das Brustschwimmen sei historisch, aber nicht wissenschaftlich oder didaktisch begründet.

Ziel sei es, so heißt es abschließend, dass alle Kinder gerne ins Hallenbad kommen und mit einem Lächeln auf den Lippen das Bad auch wieder verlassen.

Anfragen zu den Kursen und Restplätzen: per E-Mail an schwimmen@mtv-gross-lafferde.de.

