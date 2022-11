Ein Peiner Adventskalender auf Facebook und Instagram

Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises Peine (wito GmbH) bietet in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender auf ihren Social-Media-Kanälen an, um die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen. Darüber informiert die Gesellschaft in einer Pressemitteilung. Nach eigenen Angaben sollen mit dem Kalender regionale Unternehmen und Vereine aus dem Peiner Land unterstützt und beworben werden.

Ab dem 1. Dezember kann man auf der Facebook-Seite „Im Peiner Land“ und der Instagram-Seite „im_peiner_land“ täglich ein Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich Überraschungen, die es zu gewinnen gibt, und weihnachtliche Tipps aus dem Peiner Land.

Mit dabei sind zum Beispiel Freitickets für Silvester, verschiedene Geschenkgutscheine, ein Füllhalter samt passendem Tintenglas und auch unterschiedliche Geschenksets.

Alpaka-Wanderung zu gewinnen

Ein Weihnachtsbaum ist der Ankündigung zufolge ebenfalls unter den Gewinnen. Neu zu gewinnen gibt es in diesem Jahr unter anderem eine Alpaka-Wanderung durch die Lengeder Lage.

Die Türchen können die Abonnenten täglich öffnen unter www.facebook.com/impeinerland oder unter www.instagram.com/im_peiner_land. Der Pressemitteilung zufolge haben alle Türchen zusammen einen Gesamtwert von mehr als 1.300 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Tourismusteam des Peiner Landes unter der Telefonnummer (05172) 9492610, auf der Internetseite www.tourismus-peine.de oder per E-Mail an mail@wito-gmbh.de.

