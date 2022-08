Kitas: „Vechelde setzt auf ein im Kreis einmaliges Modell“

Gute pädagogische Arbeit für Eltern und Familien sichtbar machen, Bildungsprozesse der Kinder besser unterstützen, fachliche und persönliche Möglichkeiten der pädagogischen Fachkräfte einsetzen: Diese und andere Themen nehmen weiterhin in Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Vechelde einen hohen Stellenwert ein.

Das Team der Kita- und Verwaltungsmitarbeiter wird dabei in der Gemeindeverwaltung unterstützt durch die Kita-Fachkoordinatorinnen für frühkindliche Bildung, Birgit Hötzel und Sandra Horváth. „Das ist eine professionelle Konstellation, die aufgrund der Förderung nach der Richtlinie Qualität des Landes möglich wurde und im Landkreis Peine bisher einmalig ist“, ist Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert überzeugt. Mit vertieftem Fachwissen im Bereich der Kindheits- und Sozialpädagogik stünden Hötzel und Horváth den Kita-Fachkräften auch als Fachberatung zur Seite: Auf der Grundlage von gesicherten Forschungsergebnissen und pädagogischem Fachwissen setzen sie neue Impulse in den Kitas, planen und koordinieren kitaübergreifende Konzepte und Qualifizierungsmaßnahmen.

Beim Abschluss der Langzeitqualifizierung zur EE-Beraterin (Early Excellence) von Birgit Hötzel gratuliert Grünert: Der ressourcenorientierte Ansatz und die positive Grundhaltung gegenüber allen Beteiligten werde als ein bereichernder Baustein für eine gute Bildungsqualität in Kitas von Hötzel und Horváth beschrieben. Horváth bringt mehrere Jahre Berufserfahrung in dem Bereich mit und ist zudem EE-Beraterin. Einige Kitas der Gemeinde Vechelde arbeiten bereits nach dem ressourcenorientierten Beobachtungsverfahren EE.

Grünert: „Wir möchten das Thema Qualität in unseren Kindertagesstätten weiter in den Fokus nehmen, um Schwerpunkte zu setzen, die es uns ermöglichen, die Betreuung in unseren Einrichtungen fortzuentwickeln und zu verbessern.“

