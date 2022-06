Noch Baustelle, in zwei Wochen hoffentlich ein Sprechzimmer. Die Wendeburger Ärztin Birgit Schmidt bemüht sich, die hausärztliche Versorgung in Wendeburg sicherzustellen. Aber das ist kein einfaches Unterfangen.

