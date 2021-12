Geopunkte im Kreis Peine sollen aufbereitet werden

Das Foto zeigt die Teilnehmer der Exkursion am Bolzberg Gadenstedt mit Inga Heine (Wito, Vierte von links), Ralf Holländer (Kreisheimatbund Peine, Fünfter von links) sowie sowie Professor Joachim Willms (Ostfalia, rechts hinten).

Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (Wito) kooperiert im laufenden Wintersemester mit dem Institut für Tourismus- und Regionalplanung (IfTR) der Ostfalia Hochschule (Campus Salzgitter) zum Thema „Regionaler Tourismus im Unesco Global Geopark – HBLO, Landmarke“. Das Thema wird laut Mitteilung im Rahmen eines Fallstudienprojekts von Studierenden des fünften Semesters im Tourismusmanagement-Studiengang näher betrachtet und untersucht.

Im Oktober waren die Studierenden unter akademischer Leitung von Professor Joachim Willms auf Einladung der Wito auf einer Tagesexkursion mit Besuch verschiedener Geopunkte im Landkreis Peine unterwegs. Dabei besuchten sie zum Beispiel den Öl- und Salzpfad in Oelheim, den Bolzberg in Gadenstedt oder das Ilseder Hüttengelände mit Gebläsehalle, so die Mitteilung weiter.

Nur spärlich mit dem Thema beschäftigt

Inga Heine (Wito) und der Geologe Ralf Holländer (Kreisheimatbund Peine) betreuten und versorgten demnach die Gruppe mit Hintergrundinformationen. Schon auf der Exkursion sei deutlich geworden, dass der Landkreis Peine sich des Themas Zukunft des Tourismus in der Landmarke 22 „Ilseder Hütte“ des Unesco Global Geoparks HBLO bislang nur sehr spärlich angenommen habe.

Vor diesem Hintergrund sei dieses Vorhaben entstanden: In einer punktuellen Fallstudie „Unesco-Geopark-Tourismus im Peiner Land“ sollten sich die Studierenden intensiv mit Stärken und Schwächen des touristischen Potenzials und auch des angeratenen Tourimusmanagements beschäftigen. Nächster Schritt sei dann gewesen, dass die Studierenden in der historischen Gebläsehalle der Ilseder Hütte den Vertretern des Landkreises Peine, der Wito und des Unesco Global Geoparks HBLO die Ergebnisse präsentieren.

Das ist ein Geopark

Kaum einer ist sich dessen bewusst, so die Mitteilung weiter: Der Landkreis Peine und die kreisfreie Stadt Salzgitter gehören zu einem von der Unesco anerkannten Unesco Global Geopark, namentlich dem Unesco Global Geopark HBLO (Harz – Braunschweiger Land - Ostfalen), der einer und zugleich der größte von nunmehr sieben Unesco anerkannten Geoparks in Deutschland ist. Innerhalb eines Systems von durch das Unesco-Patronat geschützten Landschaften sind neben den sehr bekannten Welterbestätten und den Biosphärenreservaten eben jene Global Geoparks die dritte weltweite Unesco-Kategorie schützenswerter Landschaften.

Als geoparkspezifische Besonderheit gelte für den Landkreis Peine die sogenannte Landmarke 22 „Ilseder Hütte“ mit ihren regionalen Geopunkten, die alle mit dem besonderen natürlichen und kulturellen Erbe der Region, insbesondere aber der Bergbau- und Industriegeschichte verbunden seien.

Seit 2016 Mitglied

Der Landkreis Peine sei seit 2016 Mitglied im „Geopark-Trägerverein Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen“. Die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftige, bestehe aus dem Kreisheimatbund Peine, der Servicestelle Kultur, dem Kreismuseum Peine und der Wito.

Experten würden je nach Thema hinzugezogen. An zahlreichen Geopunkten und dem Informationszentrum Kreismuseum Peine würden die Sehenswürdigkeiten den Besuchern präsentiert. Diese Geopunkte seien von unterschiedlicher Art, zum Beispiel gebe es Informationstafeln, Denkmäler, Ausstellungsorte und mehr.

Weitere Informationen zum Thema Geotourismus und insbesondere zum Tourismus im Unesco Global Geopark HBLO gibt es bei der Professur für Dienstleistungsmanagement, Dr. Willms, unter j.willms@ostfalia.de.

Näheres zu den Geopunkten im Peiner Land ist unter www.tourismus-peine.de/geopark zu erfahren.

Die Wito– Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine – ist eine Tochter des Landkreises Peine und wurde Anfang 2003 gegründet. Weitere Gesellschafter sind die Kommunen im Landkreis.

Die Gesellschafter haben der wito gmbh Aufgaben der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie des Standortmarketings übertragen.

Die Tourist-Info Peiner Land hat ihren Sitz auf dem Hüttengelände in Ilsede und ist montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr zu erreichen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de