Sobibor, Treblinka, Auschwitz: Auf einer Karte mit diesen Vernichtungslagern in Polen ist auch Vechelde aufgeführt – beklemmend. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis die frühere Jutespinnerei in Vechelde als Zwangsarbeiterlager genutzt, in dem die Gefangenen unter „menschenvernichtenden Bedingungen“ – so ist auf einer der Gedenktafeln nachzulesen – arbeiten mussten (Achsenmontage). Diese Grausamkeiten haben Vechelde auf die bsagte Karte gebracht, die in der Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers (KZ) in Dachau (Bayern) hängt.

