Karsten Knoke (links) tritt bei der Kommunalwahl am 12. September als Kandidat für das Amt des Lengeder Gemeinde-Bürgermeisters an, oder er will in den Gemeinderat und den Lengeder Ortsrat. Er tritt für bzw. mit Unterstützung der Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) an.