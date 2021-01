Feuer in Martin-Luther-Kirche in Peine

In der Martin-Luther-Kirche am Walzwerk in Peine hat es zwischen Montag, 25. Januar, 18 Uhr, und Mittwoch, 27. Januar, 10.30 Uhr, gebrannt. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Schadenshöhe ist unbekannt

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Zu der Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red