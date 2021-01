Home-Schooling: Felix aus Groß Gleidingen vermisst seine Freunde

Auf dem Tisch liegt das Englisch-Schulheft, in das Felix Hartmann gerade Einiges geschrieben hat, doch sein Blick richtet sich auf den Bildschirm. Nicht ohne Stolz zeigt der Zehnjährige, wie er auf die Internet-Schulplattformen gelangt, welche Tasten er drücken muss, um sich in den Videokonferenzen – die digitale Unterrichtsstunde – zu Wort zu melden. Home-Schooling ist angesagt für den Fünftklässler des Vechelder Gymnasiums.

Funktioniert das denn alles mit dem Internet? Felix, der bei sich zu Hause in Groß Gleidingen ein Zimmer für sich alleine hat für diese – Corona-bedingt – moderne Form des Schulunterrichts, nickt zustimmend. „Nur Montagsmorgen ist es schwierig“, sagt der Zehnjährige: „Dann sind wohl viele in Videokonferenzen.“ Um sich nun wieder seinen Hausaufgaben zuzuwenden, die er auf dem Bildschirm mit einem Haken versieht: erledigt.

„Home-Schooling -- das nimmt mich den ganzen Tag ein“

Allerdings: Die pure Freude will bei Felix, überhaupt bei der ganzen Familie Hartmann, sicherlich aber auch generell bei Kindern, Eltern und Lehrern nicht aufkommen, auch wenn dem Home-Schooling vielleicht noch der Reiz des Neuen innewohnt. Felix jedenfalls vermisst seine Klassenkameraden im Gymnasium, denn die Schule hat er wegen der Pandemie bereits seit Wochen nicht mehr betreten. Und er vermisst – ganz unabhängig vom Unterricht – auch seine Sportvereine, in denen er Geräteturnen macht. Der Barren, die Ringe und die Turnböcke, die bei ihm zu Hause aufgebaut sind, sind kein Ersatz für das gemeinsame Trainieren in der Sporthalle.

Home-Schooling: Für Maria Hartmann ist das etwas, was „mich den ganzen Tag einnimmt“ – erst recht dann, wenn nicht nur ihr Sohn Felix, sondern an bestimmten Tagen auch ihre beiden Zwillinge Emma und Paul zu Hause lernen müssen. Die Zwillinge besuchen die zweite Klasse der Vallstedter Grundschule: Für sie gilt „Szenario B“, also der tägliche Wechsel von Präsenzunterricht in der Grundschule und Home-Schooling (Distanzlernen). Für Felix hingegen greift „Szenario C“: ausschließlich „Home-Schooling“. Drei Kinder zu Hause im „Schulunterricht“ – „dann ist bei uns die Hölle los“, stellt Maria Hartmann fest und kann trotzdem noch schmunzeln.

Beruf und Home-Schooling – „wie soll das zu schaffen sein?“

Konzentriert bei der Sache: Felix und sein Vater Waldemar Hartmann beim „Home-Schooling“. Foto: privat

„Wichtig ist, den Tag klar zu strukturieren: festzulegen, was wann zu geschehen hat“, verrät Maria Hartmann ihre Strategie zum Home-Schooling. Wobei sie das Glück habe, dass „meine Kinder sehr viel Selbstdisziplin an den Tag legen – sie wollen lernen“. Und sie habe das Glück, dass „wir es uns derzeit erlauben können, dass nur mein Mann Waldemar Hartmann berufstätig ist“. Sie selbst, so Maria Hartmann, verzichte vorübergehend auf ihre Tätigkeit als Fachwirtin für Gesundheit und Soziales, um für ihre Kinder im Home-Schooling da zu sein. Dabei gibt sie die Aufgabenverteilung preis: Physik, Mathe und Musik – das ist die Sache von Waldemar Hartmann, Deutsch, Englisch und Bio ist die von Maria Hartmann. Arbeit – und sei es im Home-Office – und dann noch Home-Schooling für die Kinder: „Mir ist unbegreiflich, wie andere das alles schaffen“, zollt die 36-Jährige den Familien mit zwei berufstätigen Eltern höchsten Respekt.

Mal hat eines der Kinder eine Frage, mal will jemand in den Arm genommen werden, mal will einer ein bisschen toben, sollte dabei die anderen aber nicht stören: Mutter, Home-Schooling und Hausfrau – das ist ein Fulltime-Job. „Da merkt man erst, wie erholsam es für Eltern ist, wenn die Kinder ihre Stunden in der Schule verbringen“, stellt Maria Hartmann fest. Und was sich auch verändert hat: Über die verschiedenen Internet-Kanäle geben die Schulen in diesen Zeiten massenhaft Informationen weiter – „da müssen wir Eltern ständig am Ball bleiben“. Zudem gibt Maria Hartmann zu bedenken: Um das Home-Schooling für die drei Kinder bei sich in dem Wohnhaus in Groß Gleidingen zu ermöglichen, „mussten wir einen vierstelligen Betrag investieren“, rechnet sie zusammen: „Nicht jede Familie kann sich das leisten.“

„Die Politik hat es versäumt, Luftreiniger in Schulen anzubringen“

Maria Hartmann ist Schulelternvertreterin und als Elternvertreterin im Schulausschuss des Vechelder Gemeinderats. Vielleicht auch vor dem Hintergrund stellt sie im Brustton der Überzeugung fest: „Die Schulen tun alles, damit wir gemeinsam diese beschwerliche Situation mit ihren vielen Herausforderungen meistern können.“ An die Eltern appelliert sie, etwaige Probleme beim Home-Schooling direkt mit den jeweiligen Schulen zu erörtern – „so lassen sich sicherlich Lösungen finden“.

Irritiert ist die Mutter aus Groß Gleidingen allerdings über die Politik: Sie habe es im Sommer, als „allen klar war, dass es eine zweite Welle geben wird, versäumt, für Luftreiniger in den Schulen zu sorgen“. Denn eines ist klar: „Home-Schooling kann und darf keine Dauerlösung sein.“ Auf den (normalen) Präsenzunterricht in der Schule freuen sich nicht nur Maria Hartmann, sondern auch Felix und seine Geschwister Emma und Paul.

Vechelder Hauptschule: Wir erreichen jeden Schüler

Ein gutes Fazit in Sachen Home-Schooling der Vechelder Hauptschule zieht die Schulleiterin Sabine Wenzel: „Wir erreichen auch in diesen schwierigen Zeiten jeden Schüler.“ Dies geschehe entweder übers Internet – „praktisch jedes Kind hat heute bereits zumindest ein Smartphone mit Internetzugang“ --, oder dank des besonderen Engagements der Lehrer: „Manche Kollegen bringen die ausgedruckten Materialien wie Hausaufgaben selbst bei Schülern zu Hause vorbei“, lobt die Rektorin: „Uns rutscht kein Kind durch – das ist der Vorteil einer relativ kleinen Schule, wie wir es sind.“

Noch freie Plätze in den Vechelder Kindertagesstätten

Corona-bedingt eine Notbetreuung vorhalten müssen die insgesamt zwölf kommunalen und kirchlichen Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Vechelde: Um die Vorgaben (etwa Abstand wahren) einzuhalten, können von den 746 Kindergartenplätzen nur 465 belegt werden – davon sind derzeit 314 Plätze gebucht (nächste Woche 324). Von den gemeindeweit 285 Krippenplätzen können 190 belegt werden: Davon sind derzeit 97 vergeben (nächste Woche ebenfalls 97). Sowohl in den Kindergärten, als auch in den Krippen gibt es also noch freie Kapazitäten. Die neuesten Corona-Entwicklungen sind zu finden unter www.vechelde.de auf der Homepage der Gemeinde Vechelde.