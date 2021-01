Wendeburg stellt 200.000 Euro für Corona-Schutz in Haushalt ein

Die Grundschule in Wendeburg. Für den Fall, dass auch hier Corona-Schutz-Maßnahmen realisiert werden sollen, soll Geld in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

In den Investitionsplan 2021 der Gemeinde Wendeburg sollen 200.000 Euro eingestellt werden, um in der Vorsorge gegen Covid 19 handlungsfähig zu sein. Diesen Antrag haben die Grünen am Montag in der digitalen Sitzung des Wendeburger Jugend-, Kultur- und Sportausschusses gestellt. Die Mitglieder des Fachausschusses haben den Antrag einstimmig empfohlen. Wenn nötig, sollen von dem Maßnahmen ergriffen werden, um in den Schulen und Tagesstätten Kinder, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer vor dem Coronavirus zu schützen. „Wir hoffen, dass wir das Geld nicht ausgeben müssen – aber wenn wir schnell reagieren müssen, muss Geld im Haushalt ein“, erklärte Ratsherr Axel Röver.

Das Geld könne veranschlagt werden, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht, er habe bereits Rücksprache mit der Kommunalaufsicht (Landkreis) gehalten. „Die Idee ist so schlecht nicht, um Bedarf realisieren zu können“, sagte Albrecht. Er wies darauf hin, dass jedoch für die Dinge, die gekauft werden sollen, ein Ratsbeschluss erforderlich sei. Auch die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung müsse geprüft werden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heute findet die nächste digitale Sitzung statt

Einstimmig empfohlen haben die Mitglieder des Ausschusses auch den Entwurf des Haushalts- und Investitionsplans für den Bereich Jugend, Kultur und Sport.

An diesem Dienstag werden die Haushaltsberatungen der Gemeinde Wendeburg fortgesetzt, diesmal geht es um die Haushaltsansätze für die Schulen. Außerdem stehen Berichte aus den Grundschulen auf der Tagesordnung. Die Sitzung wird wieder digital abgehalten. Wer sich einwählen möchte, kann bei der Gemeinde Wendeburg den erforderlichen Link anfordern. Weitere Informationen dazu gibt Sabrina Schanz unter (05303) 9111-12, E-Mail: schanz@wendeburg.de.