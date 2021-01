Mit Volldampf ins letzte Amtsjahr des Vechelder Bürgermeisters

Freuen sich auf die Kita am Mölderweg in Denstorf (von links): die Architekten Sina und Jörg Rade, Mario Wolf (Generalunternehmerfirma) und Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner.

Eines haben der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam: Für beide ist es das letzte Amtsjahr, und für beide dürften es somit auch die letzten Gedanken zum Jahreswechsel gewesen sein. Dabei verweist der Verwaltungschef auf die Millioneninvestitionen in der Gemeinde Vechelde für Kindertagesstätten und eine Grundschule sowie für Wohnbaugebiete und das Internet.

Die ohnehin schon große Attraktivität werde durch die Ausgaben weiter steigen, ist Werner überzeugt: Nach seiner Überzeugung dokumentiert sich dieser hohe Standard der Gemeinde als Wohn- und Lebensstandort „nicht zuletzt durch die gestiegene Einwohnerzahl“: Im vergangenen Jahr habe sich die Bevölkerungszahl auf mehr als 18.000 und damit in den vergangenen sechs Jahren um rund 1500 Einwohner erhöht.

Erschließungsarbeiten im Wohnbaugebiet Vallstedt-Nordost beginnen dieses Jahr

Die Geburtenzahlen – vor allem aufgrund der Zuzüge junger Familien in die Neubaugebiete – liegen in der Gemeinde Vechelde deutlich über der Sterberate. Angesichts der enormen Nachfrage von Bauwilligen – vor allem aus Braunschweig – hat die Gemeinde auch im vergangenen Jahr etliche Neubaugebiete ausgewiesen: Von dieser Linie will die Kommune nicht abrücken, auch wenn die künftigen Baugebiete kleiner ausfallen als teilweise die bisherigen.

Werner verkündet diese Erfolgsbilanz: „Die 40 Bauplätze in den Neubaugebieten ,Am Lindenberg Ost‘ in Sonnenberg und ,Otto-Lages-Straße‘ in Wierthe sind bereits veräußert beziehungsweise belegt.“ Archäologische Untersuchungen sorgen hingegen dafür, dass die Erschließungsarbeiten (Leitungen, Baustraße) im Wohnbaugebiet Vallstedt-Nordost (rund 40 Grundstücke) erst in diesem Jahr beginnen. Nicht ohne Stolz spricht Werner mit Blick auf Vechelde von einer „kinderfreundlichen Gemeinde“ – auch wenn es immer wieder Klagen von Eltern beispielsweise über die Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten (Kitas) gibt.

Millionen fließen in die Kitas

Fakt ist aber: 3,1 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die neue Kita am Mölderweg in Denstorf, die im Februar ihren Betrieb aufnimmt (vier Kindergartengruppen und eine Krippengruppe). Und beginnen wird dieses Jahr der 1,5 Millionen Euro teure Anbau (je eine Kindergarten- und Krippengruppe) an die Vallstedter Kita (derzeit drei Kindergartengruppen): Die Eröffnung findet allerdings erst im Frühjahr/Sommer des nächsten Jahres statt.

Mit Genuss verkündet Werner: „Nach Fertigstellung dieser beiden Projekte verfügen die Kitas gemeindeweit über insgesamt 1218 Betreuungsplätze.“ Anders als in anderen Kommunen im Landkreis – etwa in der Stadt Peine und Gemeinde Ilsede – stehen in Ostkreiskommune Vechelde genügend Kita-Plätze bereit. Für 1,6 Millionen Euro erweitert die Gemeinde zudem die Grundschule Wedtlenstedt um zwei allgemeine Unterrichtsräume und eine größere Mensa (notwendig für den Ganztagsbetrieb).

Wichtiges Standbein für Vechelde soll Gewerbegebiet bei Wahle sein

Sobald die Baugenehmigung des Landkreises vorliegt, starten die Bauarbeiten: Sie sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Ein wichtiges Standbein für die Gemeinde Vechelde als Wirtschaftsstandort ist das rund vier Hektar große Gewerbegebiet am Südostrand von Wahle, das in diesem Jahr weiter erschlossen wird. „Die in diesem Jahr entstehenden Gewerbegrundstücke konnten wir bereits fast alle verkaufen“, freut sich Werner über die große Nachfrage. In erster Linie geht es um Betriebe aus der Gemeinde, die sich dort niederlassen – beispielsweise um sich zu vergrößern.

Zur Attraktivität Vecheldes als Wohn- und Gewerbestandort beigetragen hat Werner zufolge auch der Anschluss des gesamten Gemeindegebiets an das „ultraschnelle Internet mit Lichtgeschwindigkeit“ (Glasfasernetz) im vergangenen Jahr. In 2021 steht darüber hinaus die Vollendung folgender Vorhaben an: der Neubau der Rettungswache des Arbeits-Samariter-Bunds (ASB) hinter dem Feuerwehrhaus in Vechelde, der Anbau an dieses Feuerwehrgebäude und der Umbau des Güterschuppens am Vechelder Bahnhof zur Sportstätte (Gymnastikhalle). Nach dem Umbau der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße in Vechelde soll zudem ein Investor in diesem Jahr mit dem Bau von Gebäuden (Gewerbe- und Büroflächen sowie Wohnungen) auf beiden Seiten starten: Das Haus auf der Westseite ist bereits abgerissen, das auf der Ostseite folgt. Zu sehen ist: Bis zum Auslaufen seiner Amtszeit als Bürgermeister am 31. Oktober will der Sozialdemokrat Ralf Werner noch Einiges zu Ende bringen.