Peiner Umweltschützer beklagen Aussterben von Tier- und Pflanzenarten

Sorgen sich um die Tier- und Pflanzenarten: Michael Wallis (links) und Hans-Werner Kuklik an der Infotafel zur Streuobstwiese der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft am Ortsrand von Groß Bülten.

Um den Kiebitz machen sich Hans-Werner Kuklik und Michael Wallis von der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft (PBA) die allergrößten Sorgen. Der taubengroße Bodenbrüter mit der zweizipfligen Haube am Kopf und dem weiß gefärbten Bauch nistet auf leergeräumten Feldern, um seine Feinde schon von weitem sehen zu können.

„Sein Bestand ist im Kreis Peine aber dramatisch zurückgegangen“, bedauert Kuklik und fragt: „Wo gibt es bei uns noch Felder, die längere Zeit nicht genutzt werden?“ Ob der Vogel mit dem von der Landesregierung beschlossenen „Niedersächsischen Weg“ gerettet werden kann, das bezweifeln die beiden PBA-Aktivisten. Dieser Pakt zwischen Land, Landwirtschaft und Naturschutz sei ein „Kompromiss“ und bleibe notgedrungen hinter den Forderungen des so erfolgreich angelaufenen niedersachsenweiten Volksbegehrens Artenvielfalt zurück, stellt Kuklik fest.

Was stört die Peiner Umweltschützer?

Mit dem Landtagsbeschuss zum „Niedersächsischen Weg“ haben die Initiatoren – Nabu, Grüne und Landesimkerverband – ihr Volksbegehren für beendet erklärt, denn mit dem „Weg“ sei schon viel erreicht. Die PBA, die das Volksbegehren unterstützt hat, sieht das nicht so optimistisch. „Aufgrund des Volksbegehrens sind zwar beim ,Niedersächsischen Weg‘ noch wichtige Umwelt- und Naturschutzforderungen aufgenommen worden“, räumen PBA-Vorsitzender Kuklik und Wallis ein: „Doch wir hätten härter verhandelt.“

Denn die Zahlen, die Wallis nennt, sprechen eine deutliche Sprache: Für das erfolgreiche Volksbegehren Artenvielfalt wären bundeslandweit 25.000 Unterschriften nötig gewesen, bis zum Stichtag seien es aber 138.000 geworden – eine starke Argumentationshilfe. Was stört die Peiner Umweltschützer? Nach dem „Niedersächsischen Weg“ wird es zwar ein neues Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetz für unser Bundesland geben, aber „vieles ist nicht in Gesetze gefasst, sondern nur eine Verordnung“, bedauern Kuklik und Wallis. Die Folge: „Verordnungen haben für uns den Charakter einer Absichtserklärung – was passiert aber, wenn die Fördertöpfe für den dringend notwendigen ökologischen Umbau etwa der Landwirtschaft leer sind?“

Finanzielle staatliche Unterstützung

Apropos Biolandwirtschaft: Nach dem „Niedersächsischen Weg“ sollen bis zum Jahr 2025 zehn Prozent der Landwirtschaft in unserem Bundesland ökologisch sein, bis 2030 sollen es 15 Prozent sein. Zu wenig, meint der Groß Ilseder Wallis: „Wir fordern 20 Prozent bis zum Jahr 2030.“ Bayern wolle gar 20 Prozent bis 2025 schaffen, wobei es dort schon jetzt mehr Ökobauern gebe als die sechs Prozent in Niedersachsen. Der Groß Bültener Kuklik macht die Bedeutung deutlich: „Unbestritten ist, dass es bei der Biolandwirtschaft auf den Feldern eine größere Artenvielfalt gibt als bei der konventionellen Landwirtschaft – also mehr Ackerwildkräuter, mehr Insekten und damit mehr Vögel.“

Klar ist den beiden Umweltschützern aus Ilsede aber auch, dass die konventionellen Landwirte bei ihrer Umstellung auf Ökolandwirtschaft finanzielle staatliche Unterstützung benötigen. „Denn die Landwirte dürfen drei, vier Jahre auf ihren Feldern keine Spritzmittel einsetzen, damit das als Ökofläche anerkannt wird – für diese Einnahmeausfälle muss es einen Ausgleich geben“, sagt Kuklik. Wallis ergänzt: „Wenn sich etwas ändern soll, muss es dafür auch finanzielle Anreiße vom Staat geben.“

Öko-Bilanz im Kreisgebiet verheerend

Positiv sieht die PBA die Auflage, an den Gewässern einen fünf Meter breiten Randstreifen – etwa an der Fuhse und der Aue/Erse -- einzurichten, die nicht chemisch behandelt werden dürfen. Denn Kuklik spricht beispielsweise bei der Fuhse von „zu hohen Rückständen von Pestiziden aus dem Hackfrüchteanbau“. Eine konsequente Ahndung verlangt die PBA allerdings für die Fälle, wenn „Teile der Vegetationsstreifen an landwirtschaftlichen Feldern umgepflügt werden“. Dieses Verhalten gebe es im Peiner Südkreis, weil „der Boden hier so wertvoll für die Landwirtschaft ist“, setzt Kuklik süffisant hinzu und verlangt bei solchen Vergehen eine „finanzielle Ahndung mit Ordnungskraft“.

In Sachen Artenvielfalt ist der PBA zufolge das geltende Verbot von Schottergärten (mit Folie im Boden) in Wohngebieten unumgänglich. „Solche ,Gärten‘ sind biologisch tot“, ärgert sich Kuklik. Wallis schreibt es sich auf seine Fahnen, dass „die Kreisverwaltung Kontrollen gegen solche verbotenen Schottergärten angekündigt hat“. Denn die Öko-Bilanz im Kreisgebiet sei nach wie vor verheerend, denn getreu dem Motto „Zuerst sterben die Insekten, dann die Vögel“ stellt Kuklik fest: „In den vergangenen 20 Jahren sind bestimmt zehn Vogelarten im Landkreis ausgestorben.“

So ist die Kontaktaufnahme möglich

Der Groß Bültener zählt unter anderem den Großen Brachvogel, den Ortolan, die Grauammer und die Haubenlerche auf. Um das weitere Artensterben im Kreisgebiet zu verhindern, seien schnellstens staatliche Artenschutzprogramme für Ackerwildkräuter, aber auch etwa für den Feldhamster, den Kiebitz und die Feldlerche erforderlich. Sonst gibt es diese Tiere für die Kinder eines Tages nur noch als Bilder in den Schulbüchern.

Die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft (PBA) ist 1953 unter der Leitung des Kreis-Naturschutzbeauftragten, Rektor Georg Behmann, gegründet worden: Sie ist „aus ihrem Verständnis heraus die älteste Natur- und Umweltschutzorganisation im Peiner Landkreis“. Dem Vorstand der PBA gehören an: Hans-Werner Kuklik (Vorsitzender) aus Groß Bülten; Dr. Ludwig Schweitzer (stellvertretender Vorsitzender) aus Vechelde; Klaus Reddig (Schatzmeister) aus Bodenstedt; Berndt Fuhrich (Schatzmeister) aus Hämelerwald sowie Andreas Mennigke (Klein Ilsede), Birgit Patrovsky (Sievershausen) und Beate Schweitzer (Vechelde/alle Beisitzer). Kontaktaufnahme ist möglich unter info@peiner-bio-ag.de per Mail oder unter www.peiner-bio-ag.de im Internet.