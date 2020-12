Anliegerbeiträge im Kreis Peine: Gemeinden gehen eigene Wege

In Lengede, Vechelde, Ilsede und Edemissen – im zu Ende gehenden Jahr hat ein Thema (fast) kreisweit für Furore gesorgt: die Forderung nach Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), also nach dem Verzicht auf Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge beim Ausbau von Gemeindestraßen.

Den Stein ins Rollen gebracht hat die Bürgerinitiative (BI) „Wir für Ilsede“ um das Gadenstedter Ehepaar Maren und Michael Zacharias: Sie sind Anwohner der Ortsdurchfahrt, die für einen Millionenbetrag ausgebaut wird – mit Anliegerbeiträgen in vier- oder fünfstelliger Höhe pro Haushalt. Als „ungerecht“ und „existenzvernichtend“ bezeichnet das Ehepaar, das sich in der niedersachsenweiten Initiative auch für die landesweite Abschaffung der Anliegerbeiträge einsetzt, diese ungeliebte Abgabe. Mit großer Mehrheit hat der Ilseder Gemeinderat allerdings entschieden, an den Anliegerbeiträgen festzuhalten – immerhin zahlt die Kommune künftig für den Ausbau von Gemeindestraßen mehr, die Anwohner weniger. Für die Ratsmehrheit ist der Kompromiss das einzig Machbare, denn: Das klamme Ilsede könne den „zweistelligen Millionenbetrag“ für den gemeindlichen Straßenausbau unmöglich alleine wuppen, sei auf die Anliegerbeiträge angewiesen. Bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr will die BI „Wir für Ilsede“ antreten, um ihr Ziel doch noch umzusetzen: die komplette Abschaffung der Beiträge.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine ähnliche Entwicklung in der Gemeinde Vechelde: Auch dort kämpft die „Bürgerinitiative (BI) Gemeinde Vechelde – Weg mit der Strabs“ um ihren Sprecher Klaus Jurczyk für das Aus der Anliegerbeiträge, auch er nennt sie „ungerecht“. Aber der Vechelder Gemeinderat hat ebenfalls nur eine Erhöhung des Gemeindeanteils – und damit eine Senkung der Anliegerbeitrags – abgesegnet, wenn auch nur mit den Stimmen der SPD-Mehrheitspartei. Eine Abschaffung der Strabs wäre laut SPD-Fraktionschef Romec Manns „ungerecht“ – und zwar unter anderem deshalb: In dem Fall hätte die Gemeinde die Grundsteuer erhöhen müssen, um die Einnahmeausfälle aufzufangen. Auch in Vechelde kündigt die BI eine Kandidatur bei den Kommunalwahlen an.

Die Gemeinde Edemissen hat die Straßenausbaubeitragssatzung auf Antrag der CDU wie auch der Gruppe SPD/FDP zum Jahresbeginn 2021 abgeschafft – per einstimmigem Ratsbeschluss und ohne kontroverse Diskussionen. Zuvor wurde ein Fahrbahn-Sanierungskonzept erstellt, in dem die 43 dringendsten Straßenreparaturprojekte auflistet wurden. „Dramatische“ Sanierungsarbeiten wurden dabei nicht festgestellt. Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen wurde vom Gemeinderat um 100.000 Euro auf 250.000 Euro erhöht. Einigkeit bestand, dass die Straßen der Konzept-Liste in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden können, ohne dabei die Anwohnerinnen und Anwohner finanziell über Anliegerbeiträge zu belasten.

Auch in der Gemeinde Lengede machten sich in diesem Jahr Bürger und Bürgerinnen, unterstützt von Teilen der Lokalpolitik, dafür stark, dass die bisherige Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in ihrer bisherigen Form abgeschafft wird. Bisher galt das Prinzip, dass ein Teil der Kosten für eine Straßensanierung anteilig auf die Anwohner umgelegt wird. Dieser Beitrag fiel – je nach Größe und Lage des Grundstücks und Einstufung der Straße in Kategorien nach der Art und Häufigkeit der Nutzung – unterschiedlich hoch aus für die Anwohner. So kamen schon einmal fünfstellige Summen zusammen.

Damit sollte Schluss sein. Die CDU/FDP-Gruppe und der Vertreter der Grünen im Lengeder Gemeinderat schlossen sich der Meinung der betroffenen und in Initiativen organisierten Bürger und Bürgerinnen an, nach der das bisherige Modell schlicht als ungerecht empfunden wird. Das Standardargument: Es nutzen ja immer alle die Straße vor meiner Haustür, also sollen auch immer alle für die Sanierung bezahlen, nicht nur die Anlieger.

Daraus wurde in der Gemeinde Lengede nichts. Die SPD setzte mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat durch, dass es bei dem bisherigen Prinzip der Anliegerbeiträge bleibt. Mit der neuen Strabs gibt es zwar nun die Möglichkeit, seinen Anteil über einen noch längeren Zeitraum an die Gemeinde zu zahlen. Aber die Anträge der Opposition, die Sanierungen komplett aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren, wurden abgelehnt.

Immerhin gab es einen Erfolg für die Anwohner in der Feldstraße in Broistedt, die sich gegen die für sie teurere Einstufung ihrer Straße als „reine Anliegerstraße“ wehrten. Die neue Lengeder Strabs macht es möglich – und eine Verkehrszählung – dass die Feldstraße nun als „Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr“ eingestuft ist. Das macht es günstiger für die Anlieger.

Die Gemeinde Wendburg hatte einen Informationsabend zum Thema Straßenausbau-Gebühren geplant.´ ihn aber Corona-bedingt abgesagt. Mitglieder des Rates und der Bürgerinitiative „Weg mit den Strabs“ waren dazu bereits eingeladen. Es bestehe kein Zeitdruck, „wir planen im kommenden Jahr keinen Straßenausbau“, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht. Die Gemeinde Hohenhameln hingegen hat die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge abgeschafft und die Grundsteuer erhöht; die Stadt Peine hat will in dieser emotionalen Diskussion eine Bürgerbefragung vornehmen.