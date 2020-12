Einbrecher haben in Berkum zugeschlagen.

Einbrecher stehlen in Berkum Bargeld

Einbrecher haben am Nikolaustag zwischen 15 und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Hauses in der Straße Vor dem Schafskamp aufgebrochen. Sie durchsuchten nach Angaben der Polizei Schränke und Schubladen. Offensichtlich erbeuteten sie Bargeld, teilt die Polizei mit. Die konkrete Schadenshöhe werde ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu wenden.

Die Polizei möchte Bürgern darüber hinaus Tipps für eine Einbruchprävention geben. Die Beamten beraten kostenlos unter (05341) 1897109.

red