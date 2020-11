A+B ändert Zeiten der Abfallentsorgung im Landkreis Peine

Auch in für 2021 wird es für einige Ortschaften Veränderungen in der Abfallentsorgung geben. Die Abfallkalender für 2021 wurden in der letzten Woche von der Deutschen Post an jeden Haushalt im Landkreis Peine verteilt. Das berichten die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine, kurz A+B, in einer Pressemitteilung. Die Veränderungen sind folgende:

Gemeinde Vechelde

In Fürstenau werden die Restmüll- und die Biotonne zukünftig donnerstags geleert (neuer Abfuhrbezirk B für beide Fraktionen). In Alvesse, Bodenstedt, Köchingen, Liedingen, Vallstedt und Wierthe ändert sich der Abfuhrtag für die Restmülltonne. Hier gibt es den neuen Abfuhrbezirk C für Restmüll.

Gemeinde Wendeburg

In Bortfeld verschiebt sich die Leerung der Restmülltonne. Diese wird zukünftig am selben Tag wie die Biotonne geleert (neuer Abfuhrbezirk C für Restmüll).

Stadt Peine-Ortschaften

In Hofschwicheldt, Rosenthal und Schwicheldt ändern sich die Abfuhrtage für die Gelben Säcke. Hier gibt es die neuen Abfuhrbezirke 5 (Hofschwicheldt und Rosenthal) und 6 (Schwicheldt). Für diese Ortschaften findet am Mittwoch, 6. Januar 2021, eine Sonderabholung statt, da sonst sieben Wochen zwischen der letzten Abholung in 2020 und der ersten in 2021 liegen würden.



Die Zuordnung zu den jeweiligen Abfuhrbezirken sind der Legende in den Kalendern zu entnehmen

Online-Kalender

„Neben dem gedruckten Kalender bietet A+B schon seit Jahren auf seiner Website www.ab-peine.de einen individualisierten Online-Abfallkalender an, der schon von vielen genutzt wird“, so Brigitta Saal, Öffentlichkeitsarbeit A+B in der Mitteilung. „Er ist deutlich komfortabler und übersichtlicher, da nur die Termine, die für eine bestimmte Straße oder Ortschaft gelten, angezeigt werden.“

Die Termine können heruntergeladen, ausgedruckt und auch in die Kalenderanwendungen auf mobilen Endgeräten oder PC übertragen werden.

Planungen für einen neuen Verteilmodus

A+B plant, die Mitteilung der Abfuhrtermine in den nächsten Jahren schrittweise umzustellen . Bisher werden die Abfuhrtermine in einer Printversion an alle 70.000 Haushalte verteilt. Dabei werden im Landkreis Peine neun verschiedene Kalenderversionen erstellt, jede Gemeinde und auch die Stadt Peine hat einen eigenen Kalender. In einem ersten Schritt soll der Kalender dann zukünftig nicht mehr an jeden Haushalt versendet werden.

„Die im Landkreis sehr beliebte Druckversion des Abfallkalenders wird es aber auch weiterhin geben“, so Saal. Für alle, die auf den gedruckten Kalender nicht verzichten möchten, wird er dann zukünftig an verschiedenen Orten zur Abholung bereitliegen. Die Nutzung des digitalen Angebots auf der A+B Website zeigt laut der Mitteilung, dass die Online-Version des Kalenders immer stärker nachgefragt wird.

Einsparen von Ressourcen

Die Bürger erwarten zunehmend ein umfassendes digitales Service-Angebot, das nicht nur Information bietet, sondern auch interaktiv ist. Saal sagt: „Gerade die Corona-Krise hat aufgezeigt, dass eine gute digitale Aufstellung zukunftstragend ist.“ Die Termine in der Online-Kalenderversion sind außerdem aktuell. Hier können erforderliche Änderungen in der Tourenplanung sofort abgebildet werden, denn die Disposition in der Abfallwirtschaft wird zunehmend komplexer. Eine Printversion, die ein Jahr gilt, ist hier zu unflexibel.

Nicht zuletzt bedeutet die schrittweise Einstellung der Produktion und der Verzicht auf den Versand der gedruckten Kalender eine erhebliche Ressourcenschonung, denn für die Produktion werden ca. 4,5 Tonnen Papier verbraucht und dazu noch einmal 0,4 Tonnen an Verpackungsmaterial , heißt es abschließend in der Mitteilung.