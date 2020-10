Silberkamp-Schüler wollen dem Handel in Peine helfen

Teils menschenleere Straßen, aufgegebene Geschäftslokale – die sichtbaren Zeichen dafür, dass der stationäre Handel in den Innenstädten – so auch in Peine – schwere Zeiten durchmacht. Schon längere Zeit erschwert der offenbar unaufhaltsam wachsende Onlinehandel die Geschäfte vor Ort, und inzwischen bedroht zusätzlich die Corona-Pandemie die Existenzen im Einzelhandel. Doch ein 14-köpfiges Team von Schülerinnen und Schülern des 11. Jahrgangs des Gymnasiums am Silberkamp in Peine will das ändern. Die Schüler gründeten das Junior-Unternehmen „townaround“.

Die Idee: Mithilfe von 360-Grad-Aufnahmen wollen die Schüler das Angebot der Peiner Geschäfte digitalisieren. Dann können Computernutzer beim virtuellen Rundgang durch die Peiner Innenstadt Geschäfte und Gastronomie „besichtigen“ und die Angebote erkunden. Einen ersten Testlauf mit der extra dafür angeschafften 360-Grad-Kamera unternahmen die Silberkämper bereits in den Herbstferien im Hotel Schönau in Stederdorf. Dabei entstanden umfangreiche Bilder des Hotels, welche nun seit Donnerstag im Internet auf der Website townaround.de zu betrachten sind.

Das Team der Schülerfirma „townaround" am Gymnasium am Silberkamp in Peine. Foto: townaround

Die Ausgangsüberlegung der Schüler: Immer mehr Menschen bestellen Kleidung oder Elektronikartikel trotz der Angebote des örtlichen Einzelhandels im Internet, so dass den Läden die Kundschaft ausbleibt. Und Liv Giebson, stellvertretende Townaround-Vorstandsvorsitzende, stellt fest: „Viele in unserem Alter wissen nicht einmal, über welches breite Sortiment der Einzelhandel in Peine verfügt.“ Deshalb: „Wir wollen dem entgegenwirken, indem wir ein Bewusstsein dafür schaffen und mehr Kunden in die Innenstadt locken.“

Das Hotel Schönau in Stederdorf in einer spektakulären 360-Grad-Aufnahme – erstellt von der Silberkamp-Schülerfirma „townaround". Foto: townaround

Im Rahmen des Junior-Programmes des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln wird Schülern die Gründung eines Unternehmens ermöglicht. Niklas Krupka, Vorstandsvorsitzender des Peiner Startups, erzählt: „Wir treffen uns neben dem wöchentlichen Jour fixe auch in den Ferien und am Wochenende. Wir sind überzeugt, dass wir mit vereinter Kraft viel bewegen können.“

Die Attraktivität der Peiner Innenstadt soll schon bis Anfang Dezember durch die 360-Grad-Aufnahmen digital auf der Website präsentiert werden. Für die Geschäfte soll der Aufwand im überschaubarem Rahmen bleiben.

Die Schülerfirma „townaround" am Gymnasium am Silberkamp in Peine digitalisiert die Angebote des Peiner Handels und der Gastronomie. Foto: townaround

Kostenlos werden von jedem teilnehmenden Geschäft Aufnahmen in 360 Grad geschossen, so dass am Ende im Idealfall die gesamte Innenstadt von der Idee der jungen Unternehmer profitieren kann. „Die vielen Vorzüge des Einzelhandels rücken somit wieder in den Vordergrund – etwa kompetente Beratung zu den Produkten oder kein ewiges Warten auf den Versand erleichtern das Einkaufen enorm“, so Niklas Krupka, „wir wollen Partner des Einzelhandels werden, daher bieten wir die Digitalisierung kostenfrei an. Unser Ziel ist damit auch, ein möglichst breites Spektrum an Geschäften den Peinern online bieten zu können.“

Gleichwohl müssen die Schüler ihr Projekt auf finanzieren – Unternehmen erhalten daher die Möglichkeit, Werbung zu schalten.

Die Schüler wandeln ein berühmtes Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihr Unternehmensmotto an: „Wir shoppen das“ – ein Aufruf an alle, Einsatz und Interesse für den Peiner Einzelhandel zu zeigen. Wer mehr erfahren will, schaut rein bei: www.townaround.de