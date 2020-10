Die Täter brachen eine Verplombung auf und gelangten so in den Anhänger.

Peine. Nach dem Aufbrechen der Verplombung gelangten sie in den Anhänger und stahlen 50 Fernsehgeräte. Wie der Abtransport erfolgte ist noch unklar.

Unbekannte klauen Fernseher aus LKW in Peine

Täter haben zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 14.50 Uhr, den Anhänger eines auf dem Parkplatz des Autohofes Peine in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten LKWs aufgebrochen, so die Polizei. Nach dem Aufbrechen der Verplombung gelangten sie in den Anhänger und stahlen 50 fabrikneue Fernsehgeräte.

Wert liegt wohl im fünfstelligen Bereich

Der Wert des Diebesgutes dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Wie der Abtransport der Fernsehgeräte erfolgte wird noch ermittelt. Hinweise können unter (05171) 9990 an die Polizei gegeben werden.

red