Corona-Lockerung: Pfannteich ist als erstes Freibad geöffnet

So fröhlich ging es 2019 im Naturfreibad Bettmar zu. Wann und unter welchen Corona-Schutzmaßnahmen in diesem Jahr in die Freibadsaison „eingetaucht“ werden kann, ist in den meisten Anlagen im Peiner Land noch offen. Lediglich Hohenhameln ist schon offen, und Wendeburg visiert den 30. Mai an.