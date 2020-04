Der Kreis Peine verbietet private Osterfeuer

Osterfeuer, so wie hier voriges Jahr in Wendezelle, gibt es diesmal aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Erlaubt ist aber das private Verbrennen von Holz in Feuerkörben oder -schalen.

Da die Osterfeuer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, besteht für den Krisenstab des Landkreises Peine sowie die Kreisfeuerwehr die Befürchtung, dass private Osterfeuer mit mehreren Gästen in heimischen Gärten organisiert werden könnten. „Das ist jedoch verboten!“, teilt Kreissprecher Fabian Laaß am Mittwoch mit. Aber: „Erlaubt ist das Verbrennen von Holz in Feuerkörben oder –schalen.“

Dazu erläutert Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst: „Dort sollte allerdings nicht der Baumschnitt aus dem Garten mit einem Mal abgebrannt werden. Sollte die Feuerwehr alarmiert werden, müssen die Kosten vom Verursacher getragen werden.“ Die gesetzlichen Vorgaben zum Verbrennen mit einem Feuerkorb sollten deshalb eingehalten werden.

Und: Auch auf privaten Grundstücken gelten die Regelungen zur Beschränkung sozialer Kontakte. Das heißt, größere Menschenansammlungen, Feiern oder andere private Veranstaltungen sind untersagt. Kreissprecher Laaß: „Wir bitten darum, auch an den Osterfeiertagen auf soziale Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes und der nahen Verwandtschaft weitestgehend zu vermeiden.“ Dazu dieser wichtige Hinweis: Die Ordnungsämter und die Polizei werden verstärkt kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden.

Hilfsaktion „Das Peiner Land näht“ braucht weitere Unterstützung

Am 24. März startete die Hilfsaktion „Das Peiner Land näht“. Im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie wird Schutzbekleidung nun immer mehr zur Mangelware. Selbst genähte Schutzmasken sind hier eine wertvolle Hilfe, weil sie gewaschen und wiederverwendet werden können.

Die Initiatoren Volker Menke und Anna Friedrich erklären dazu: „Wir freuen uns, dass bereits über 1750 Masken eingegangen sind. Herzlichen Dank an alle, die hierzu beigetragen haben. Wir begrüßen es sehr, dass nun neben den christlichen Kirchen auch die Moscheegemeinden ihre Unterstützung signalisiert haben.“

Die Logistik zur Sammlung fertiger Masken bleibt laut Mitteilung aus dem Peiner Kreishaus bestehen: Die Masken können verpackt bei den Pfarrhäusern, Gemeindehäusern oder Moscheen vor Ort abgegeben werden. Von dort werden die Kartons zur Superintendentur nach Peine, Luisenstraße 15 (Eingang Windmühlenwall), transportiert.

Der Krisenstab des Landkreises organisiert dann die weitere Verteilung, je nachdem, wo dringende Bedarfe gemeldet werden.

Im Hinblick auf die zunehmende Verknappung von Schutzmaterialien bezieht Dr. Marion Renneberg, die stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Stellung: „Mir ist wichtig, dass die medizinischen FFP2- und FFP3-Schutzmasken dem Fachpersonal vorbehalten bleiben.“

Die Anleitung für die Herstellung der Masken ist auf der Landkreis-Homepage zu finden: www.landkreis-peine.de/Aktuelles-Bürgerservice/Coronaviren