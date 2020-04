Härke bringt „Peiner Land Radler“ auf den Markt

Peine. Die Corona-Krise trifft auch die Braumanufaktur Härke in Peine – so ist der Fassbierabsatz ist jetzt weggefallen.

Die Corona-Krise trifft auch die Braumanufaktur Härke in Peine – so muss gewissermaßen der Zapfhahn erheblich geschlossen werden. Der Fassbierabsatz ist jetzt weggefallen, wie Ulrich Meiser von der Mutter-Gesellschaft Einbecker Brauhaus mitteilt. In dieser schwierigen Zeit will Meiser aber auch eine positive Nachricht „einschenken“: Die Braumanufaktur Härke bringt ein neues Produkt auf den Markt, das „Peiner Land Radler“. Die Rezeptur: 50 Prozent Härke Landbier – gebraut in Peine – und 50 Prozent natürliche Zitronenlimonade, und zwar ohne künstliche Süßungsmittel, wie Meiser betont.

Das Produkt sollte eigentlich in Verbindung mit einem öffentlichen Radfahr-Training für den 24. Peiner Härke-Triathlon präsentiert werden, was nun aus gegebenem Anlass nicht möglich ist. Härke-Braumeister und -Betriebsleiter Nils Ole Schiemann versichert: „Unsere Produktions- und Lieferfähigkeit ist gesichert.“ Und er appelliert: „Wir bitten die Peiner, gerade jetzt die regionalen Hersteller von Lebensmitteln besonders zu unterstützen.“