Täter brechen in Peiner Sporthalle ein

Indem sie in eine Sporthalle in Peine einstiegen, verstießen noch nicht ermittelte Täter gegen das Kontaktverbot im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. (Symbolbild)

Peine. Noch nicht ermittelte Täter sind zwischen Freitag und Montag in die Sporthalle am Friedrich-Ebert-Platz in Peine eingebrochen.

Die Sporthalle am Friedrich-Ebert-Platz in Peine war am Wochenende Schauplatz eines unerlaubten Treffens. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, gewaltsam in die Sporthalle ein und benutzten sie als Aufenthaltsort.

Sie verließen die Halle in einem verunreinigten Zustand, wie die Polizei mitteilt, und verursachten einen Schaden in Höhe von circa 100 Euro. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.