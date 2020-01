Polizei stoppt berauschte Fahrer in Peine

Ein Polizeibeamter hält an einem Kontrollpunkt (hier auf der Autobahn A7 Kassel-Hannover an der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze bei Staufenberg im Landkreis Göttingen) ein Tütchen mit Cannabis hoch, das in einem PKW gefunden wurde. In der Regel drohen dem Fahrer oder der Fahrerin ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei Peine meldete am Samstag drei Fälle von Fahrten unter dem Einfluss von Drogen („Betäubungsmittel“).

Am Freitag sei um 10 Uhr bei einem Audi-Fahrer auf der Celler Straße in Peine festgestellt worden, dass der 33-Jährige gar keinen Führerschein mehr hat. „Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen“, so die Polizei.

Eine Stunde später sei auf der

B 65, in Höhe der Feuerwehrkreuzung, ein Golf aus Zwickau kontrolliert worden. Auch bei diesem Fahrer (30) sei Drogeneinfluss festgestellt und die Blutprobe entnommen worden.

Gegen 14.10 Uhr sei dann in der Virchowstraße in Peine ein Skoda Octavia mit slowakischem Kennzeichen angehalten worden. „Bei dem 21-jährigen Slowaken mit Wohnsitz in Peine wurde eine Beeinflussung durch Marihuana festgestellt. Ihm wurde im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen“, so die Polizei.

Die betonte zudem erneut: „Das Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zieht in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat nach sich. Zudem prüft die Fahrerlaubnisbehörde die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen.“