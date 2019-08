Einbrüche in Stadt und Kreis Peine – Polizei ermittelt

Die Polizei Peine ermittelt nach Einbrüchen in Stadt und Kreis. In der Nacht zu Samstag stiegen laut Polizei Unbekannte in die Räume einer Fleischerei an der Wendeburger Büssingstraße ein, so die Polizei. Es wurden Fleischwaren und Bargeld entwendet. In der selben Nacht brachen Unbekannte in die Kita Lummerland in der Peiner Südstadt ein. Dort wurden Türen aufgebrochen. Über das Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

