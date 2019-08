Vereine und Ehrenamt präsentieren sich in Peine

Wer nicht weiß, was er selbst oder seine Kinder machen sollen, der bekam am Samstag in der Innenstadt von Peine zahlreiche Anregungen. Am „Tag der Vereine und des Ehrenamtes“ präsentierten sich von 11 bis 16 Uhr rund 50 Vereine und ehrenamtliche Organisationen. Veranstalter war die Stadt Peine, Peinemarketing war für die Organisation zuständig. Vom Marktplatz über den Echternplatz und in der City-Galerie waren die Stände aufgebaut. Es...