Der Verein Familien für Familien hat Spaß im Ersepark

Der Verein Familien helfen Familien hat einen Ausflug in den Ersepark organisiert. Der Verein möchte Zugezogenen helfen, sich in Peine zu integrieren und vermittelt ihnen ehrenamtliche Peiner als Paten. Im Ersepark konnten sich die Kinder bei heißen Temperaturen austoben. Die Schlangen an der Achterbahn, der Wasserrutsche oder dem Karussell waren meist kurz, berichtet der Verein. Auch so mancher Erwachsener wurde bei den Temperaturen wieder zum Kind und holte sich in der Wasserrutsche eine Abkühlung.

Der Verein Familien für Familien besuchte den Ersepark. Foto: Familien helfen Familien

Kontakt zu den Paten hält über Jahre

Auf der Fahrt in den Ersepark konnten sich auch die Paten und die Neu-Peiner bei einem gemeinsamen Picknick über die Integrationsfortschritte, den Alltag und ihre Kinder austauschen. Manche stehen auch nach fünf Jahren noch im Kontakt mit ihren früheren Paten und haben sich mittlerweile gut in die Peiner Stadtgesellschaft integriert, so der Verein. Viele der Kinder würden mittlerweile Deutsch sprechen, den älteren falle das Erlernen der Sprache meist etwas schwerer.

Sommerfest am 23. August

Für das Jahr hat der Verein noch viele Aktionen geplant, etwa Treffen im interkulturellen Gemeinschaftsgarten oder das Bildungsangebot „Talk am Beet“. Am Freitag, 23. August steht außerdem das Sommerfest an: Zusammen mit dem internationalen Café feiert der Verein im Gemeindehaus der Friedenskirche in der Eichendorffstraße ab 15 Uhr. neb