Ägypten: Kein Prozess nach Mord an zwei Frauen aus Peine

Es passierte am 14. Juli 2017, ein Freitag im Hochsommer. An einem Hotelstrand im ägyptischen Badeort Hurghada am Roten Meer attackierte ein bewaffneter 28-jähriger Ägypter Urlauberinnen aus Deutschland, Tschechien, Russland und Armenien mit einem Messer. Drei Frauen starben: zwei befreundete 65 und 56 Jahre alte Friseurmeisterinnen aus Münstedt und Edemissen im Kreis Peine, und eine 36-jährige Tschechin erlag später in einer Klinik an...