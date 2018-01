Möhle will noch nicht über neue „GroKo“ spekulieren

Der SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Bonn hat Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition knapp gebilligt. Der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil, Mitglied des Parteipräsidiums und selbst an der Sondierung beteiligt, sprach von einer „richtigen Entscheidung“. Die Sondierung sei erfolgreich abgeschlossen, gleichwohl seien noch nicht alle Punkte mit der Union für eine Regierungsbildung ausverhandelt. Heil sagte...