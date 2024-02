San Francisco/Houston. Das US-Unternehmen Intuitive Machines hat es geschafft: Zum ersten Mal ist eine unbemannte kommerzielle Mondlandung geglückt.

Ein historischer Moment: Der „Nova-C“-Lander des Unternehmens Intuitive Machines ist erfolgreich auf dem Mond gelandet. Das Raumschiff – Spitzname „Odysseus“ – landete am Freitag deutscher Zeit auf dem Erdtrabanten. „Odysseus“ hat ein neues Zuhause. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren sind die USA damit wieder auf dem Mond. Und nicht nur das: Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt hat es ein kommerzielles Unternehmen zum Mond geschafft.

Die Spannung ist schon eine Stunde vor der Landung greifbar. Der Count-Down im Flight-Control-Center in Houston läuft. Hoch konzentriert arbeiten die Ingenieure an ihren Bildschirmen, überwachen die Flugdaten, die „Odysseus“ von seinem Landeanflug auf den Mond zurück zur Erde funkt. Sie haben heute die Chance, in die Geschichte der Raumfahrt einzugehen.

Kurz vor der Landung steigt die Spannung

Wenige Minuten vor der Landung steigt die Spannung ins schier Unermessliche. Schafft das Raumschiff seine Landung? Menschliches Versagen ist längst ausgeschlossen, die Bordcomputer haben übernommen, kontrollieren den Antrieb – mit modernster Elektronik kann „Odysseus“ selbst Hindernisse erkennen und seinen Kurs anpassen. Essenziell dabei: Das Raumschiff muss so landen, dass seine Antennen in Richtung Erde zeigen.

Doch die Sensoren an Bord sind ausgefallen. Das Team trifft eine Entscheidung: „Odysseus“ wird umprogrammiert, nutzt jetzt ein experimentelles Nasa-Gerät zur Navigation.

Um 17.26, zwei Minuten nach der angepeilten Landung, gibt der Mission-Director Tim Crane die Anweisung an alle Stationen: Checkt eure letzten Daten. Was hat „Odysseus“ zuletzt gefunkt? Offenbar gibt es ein Kommunikationsproblem mit dem Lander. Die Stille ist fast unerträglich, doch im Flight-Control-Center wissen die Experten, was zu tun ist.

Mit einer gigantischen Antenne – 64 Meter im Durchmesser – in Australien suchen sie nach einem Funksignal. Was passiert in fast 400.000 Kilometern Entfernung? Schalter der „Nova-C“-Lander seine Antennen durch? Ist er zerschellt? „Noch sind wir nicht tot“, sagt einer der Flight-Controller.

„Odysseus hat ein neues Zuhause“

Zehn Minuten später ein erstes Lebenszeichen, ein ganz schwaches Signal, von einer der Hochleistungsantennen an Bord des Landers. Dann die Erlösung: „Wir können ohne jeden Zweifel bestätigen, unser Lander ist auf der Mondoberfläche angekommen. Wir sind auf Sendung“, sagt der Mission-Director und fügt hinzu: „Herzlich willkommen auf dem Mond. Houston, Odysseus hat ein neues Zuhause.“

Applaus im Flight-Control-Center, Feierlaune bei der Nasa. „Ihre Bestellung ist angekommen – auf dem Mond“, twittert die US-Raumfahrtbehörde kurz nach der Landung. Mit „Odysseus“ hat die Nasa wichtige Forschungsinstrumente zum Mond geschickt. „Diese werden uns auf die kommende bemannte Erkundung des Mondes im Rahmen der Mission Artemis vorbereiten“.

Nasa-Administrator Bill Nelson jubelt kurz nach der Landung: „Was für ein Triumph. Odysseus hat den Mond bezwungen. Dieses Kunststück ist ein gigantischer Sprung nach vorne für die gesamte Menschheit.“