Berlin. Einer US-Firma könnte die erste private Mondlandung gelingen. Nach einwöchiger Reise soll der Lander Nova-C bald den Mond erreichen.

Bei der Nasa dürfte in diesen Tagen ein Timer ablaufen: Forscher und Weltraum-Enthusiasten verfolgen mit Spannung die Mission „IM-1“. Irgendwo in den Weiten des Alls ist Nova-C, das gut vier Meter lange Raumfahrzeug des US-Unternehmens Intuitive Machines, auf dem Weg in Richtung Mond. Die ersten Bilder von der Reise hat der Lander schon geliefert, zuletzt sogar einen Blick auf den Mond – wie es scheint aus nächster Nähe.

An Bord: nicht etwa Astronauten, sondern sechs Hightech-Messinstrumente und, wie verschiedene Medien berichten, 125 Miniaturskulpturen des amerikanischen Künstlers Jeff Koons. Sie sollen Personen gewidmet sein, die in der Geschichte der Menschheit bedeutendes geleistet haben. Das Ziel seiner Reise soll der Lander mit dem Spitznamen „Odysseus“ am Donnerstag, 22. Februar, gegen 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, wie die Nasa auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte.

Intuitive Machines: Nächste private US-Firma wagt historische Mission

Mit Intuitive Machines wagt sich im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa ein neuer Player an eine Mission, wie sie den Amerikanern seit dem Apollo-Programm vor über 50 Jahren nicht mehr geglückt ist. Intuitive Machines wäre außerdem das erste private Raumfahrtunternehmen, dem eine Landung auf dem Mond gelingt.

Einen Tag vor der Landung schickte das Raumfahrzeug Nova C diese Aufnahme vom Mond zur Erde. © AFP | HANDOUT

Andere kommerzielle Missionen waren zuletzt gescheitert. Wegen einer Störung im Antriebssystem konnte die Peregrine-Kapsel des US-Unternehmens Astrorobotic, die Anfang Januar 2024 zum Mond gestartet war, ihr Ziel nicht erreichen und verglühte in der Atmosphäre. Im April 2023 war eine japanische Mission gescheitert, weil der Kontakt zum Lander ausfiel. Womöglich, so die Vermutung des Betreibers, ist der Lader aufgrund einer fehlerhaften Berechnung bei der Landung abgestürzt.

Nova-C soll Daten vom Mond sammeln

Auch bei der aktuellen Mission hatte es technische Probleme gegeben, der Start musste um einen Tag verschoben werden. Schuld waren „Methantemperaturen außerhalb des Nominalwerts“. Zum Start am Donnerstag, 15. Februar, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus, gab sich die Nasa auf X geradezu poetisch: „Wie ein Pfeil aus Amors Bogen schwingt sich die nächste kommerzielle Mission auf zum Mond.“

Der Lander Nova-C wiegt laut „Zeit“-Bericht rund 700 Kilogramm und kann 130 Kilo schwere Lasten transportieren. Träger war eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens Space-X, geführt von Tech-Milliadär Elon Musk. Nach dem hakeligen Start und einer bisher erfolgreichen Reise – Intuitive Machines informierte stets über den „ausgezeichneten“ Zustand seines Laders –, wäre die nächste große Herausforderung für Nova-C eine weiche Landung auf dem Mond.

Das Unterfangen ist heikel: Berge und Gesteinsbrocken können für das Raumfahrzeug zur Gefahr werden, die Berechnungen müssen genau stimmen. Geplant ist eine Landung in einem südlich gelegenen Mondkrater namens Malapert A. Einmal gelandet, bleibt das Fahrzeug sieben Tage lang funktionsfähig. Die Forschungsgeräte an Bord sammeln in dieser Zeit wichtige Daten.

Nasa engagiert Privatunternehmen für Mond-Missionen

Die erste weiche Mondlandung der Geschichte gelang im Februar 1966 im Rahmen der sowjetischen Misison „Luna 9“. Sechzig Jahre später ist der Wettlauf zum Mond erneut in vollem Gange. Bislang sind neben der Sowjetunion und den USA nur China, Indien und zuletzt Japan auf dem Mond gelandet.

Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida musste wegen technischer Probleme um einen Tag verschoben werden. © AFP | Gregg Newton

Hintergrund der aktuellen US-Mission ist das „CLPS“-Programm (Commercial Lunar Payload Services) der Nasa. Indem sie privaten Unternehmen den Auftrag erteilt, erhofft sich die US-Raumfahrtbehörde vergleichsweise günstig und effizient Forschung auf dem Mond betreiben zu können. Bis 2028 stehen der Behörde für derlei Unterfangen rund 2,6 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Milliarden Euro) zur Verfügung.

Ein lukratives Geschäft für beide Seiten: Medienberichten zufolge kassiert Intuitive Machines rund 77 Millionen US-Dollar (rund 70 Millionen Euro) für die – wenn auch unbemannte – Mission. Mitbegründer des Konzerns ist Kam Ghaffarian. Er steht auch hinter Axiom Space, dem Unternehmen, das bereits mehrere kommerzielle Flüge zur Internationalen Raumstation (RSS) absolviert hat. Bleibt abzuwarten, ob es Intuitive Machines gelingen wird, ein neues Stück Raumfahrtgeschichte zu schreiben – vorausgesetzt, Nova-C landet weich.

