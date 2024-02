Berlin. Schlagerstar Hansi Hinterseer spricht über seine Ski-Karriere, das Älterwerden und verrät, was Fans in Zukunft von ihm erwarten können.

Es ist eine Zeit der Jubiläen für Hansi Hinterseer. Am 2. Februar feiert der Schlagersänger und ehemalige Skirennläufer seinen 70. Geburtstag, vor rund 50 Jahren gewann er den legendären Slalom von Kitzbühel und gleichzeitig feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Zeitgleich erscheinen sein neues Album „Schön, dass es dich gibt“ und die Dokumentation „Willkommen in meinem Leben“. Im Gespräch erzählt er, warum er sich von äußeren Zwängen nicht beeindrucken lassen will, weshalb sein runder Geburtstag für ihn keine große Rolle spielt und was seine Fans zukünftig von ihm erwarten können.