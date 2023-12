Jakarta. Der Marapi brodelt schon seit Januar. Dennoch sind Dutzende Wanderer auf dem Vulkan in Indonesien, als dieser plötzlich ausbricht.

Der Marapi ist einer der aktivsten Vulkane auf der indonesischen Insel Sumatra. Jetzt ist der Feuerberg – so die wörtliche Übersetzung des Namens – mit Macht ausgebrochen und hat mindestens elf Bergsteiger getötet. Die Zahl der Opfer könnte aber noch steigen: Zwölf weitere Menschen würden noch auf dem Vulkan vermisst, teilte Abdul Malik, der Leiter der nationalen Rettungsdienste, am Montag in der Provinzhauptstadt Padang mit. Etwa 50 weitere Wanderer seien nach dem Ausbruch evakuiert worden. Ein Sprecher der lokalen Einsatzkräfte sagte, die Todesopfer hätten schwere Verbrennungen erlitten.