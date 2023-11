Berlin/Menzlin. Eine Nadel, die im vorpommerschen Menzlin gefunden wurde, gibt Archäologen Rätsel auf. Wikinger-Gott Odin könnte die Lösung sein.

Götterkönig Odin ist zweifelsohne einer der bekanntesten Vertreter der nordischen Mythologie. Im germanischen Raum war er als Wodan oder Wotan bekannt. Immer wieder finden Archäologinnen und Archäologen Bildnisse des vielverehrten Gottes, so möglicherweise auch Ende des vergangenen Jahres in Menzlin in Mecklenburg-Vorpommern.